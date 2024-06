Buscan a familia de abuelita; vagaba en la Cuauhtémoc

Río Bravo, Tam.

La mañana de este martes, vecinos de populoso sector reportaron a Protección Civil a una adulta mayor que vagaba sin dirección alguna y con desorientación, pues no recuerda su domicilio ni algún número para contactar a sus seres queridos.

Los socorristas de esa corporación acudieron a atender el reporte, sobre lo cual la dependencia emitió la siguiente información:

"Se busca a los familiares de la señora Dora Rendón, a quien se le encontró deambulando por la calle Galeana de la colonia Cuauhtémoc, quien dice tener dos hijos, Juan Antonio Valladares Rendón y Jesús Valladares Rendón.

La señora Dora se encuentra en las instalaciones del DIF central Boca del Payaso (calle Oriente 1 con Insurgentes, colonia Cuauhtémoc) donde está siendo atendida por Protección Civil por sentirse desorientada. Cualquier información para dar con el paradero de su familia favor de comunicarse al número telefónico 899-934-36-36".

Hasta el cierre de esta edición, aún no se daba con el paradero de la familia de doña Dora, pues no hay la certeza de si es de este municipio o no.