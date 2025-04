La controversia entre Blake Lively y Taylor Swift

Blake Lively se disculpó con Taylor Swift por involucrarla en su demanda contra Justin Baldoni, su director y coprotagonista de Romper el Círculo.

Una fuente reveló a Page Six que la actriz nunca quiso perjudicar ni fracturar su relación y que para ella era importante estar en buenos términos con la cantante de "Cruel Summer".

"Blake extrañaba su amistad y espera que puedan dejar todo esto atrás", agregó.

Asegura que Swift "apreció" la disculpa y "sintió que fue genuina y sincera".

"(Taylor) no tiene resentimientos y está lista para seguir adelante".

Su amistad se vio afectada cuando el nombre de la 14 veces ganadora del Grammy fue nombrada en la disputa legal por presunto acoso sexual durante la filmación de Romper... además de propiciar un ambiente tóxico de trabajo.

Baldoni afirmó en su contrademanda de 400 millones de dólares que Lively intentó usar la influencia de Swift como palanca para obtener el control creativo de la película.

El actor de Jane the Virgin afirmó que lo invitaron al penthouse de Lively y su esposo Ryan Reynolds en Nueva York, donde también estaba presente otra persona influyente.

Baldoni afirmó que Reynolds y la "amiga" se entusiasmaron con las reescrituras del guion de la ex actriz de Gossip Girl para una escena del drama de violencia doméstica basado en la novela de Colleen Hoover de 2016.

Después de la supuesta reunión, Baldoni supuestamente le envió un mensaje de texto a Lively sobre sus revisiones.

"Me encanta lo que hiciste. Me ayuda muchísimo", escribió. "Lo hace mucho más divertido e interesante. (Y me habría sentido así sin Ryan ni Taylor)".

La actriz de Another Simple Favor supuestamente respondió refiriéndose a Swift y Reynolds como "titanes absolutos" en la industria y los "dragones" que la protegieron, como Khaleesi en Game of Thrones.

"Baldoni no solo lidiaba con Lively. También se enfrentaba a sus 'dragones', dos de las celebridades más influyentes y ricas del mundo, quienes no temieron hacerle las cosas muy difíciles", según la demanda.

En febrero, el abogado del actor, Bryan Freedman, insinuó que Swift podría ser citada a declarar para "proporcionar evidencia" en el caso, que está programado para ir a juicio en marzo de 2026.

Page Six indicó que la estrella del pop se sintió "utilizada" por Lively y "no aprecia que se refieran a ella como uno de los dragones de Blake".