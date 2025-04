Revela Ortega el caos de 'Scream' tras salida de Barrera

Jenna Ortega rompió el silencio sobre su decisión de abandonar Scream 7, revelando que su salida de la franquicia no tuvo nada que ver con temas de salario o agenda, sino con los cambios detrás de escena tras el despido de su coprotagonista Melissa Barrera.

En una reciente entrevista con The Cut, Ortega, de 22 años, explicó que los acontecimientos relacionados con Barrera y las consecuencias que siguieron fueron lo que la llevaron a tomar esta difícil decisión.

No tenía nada que ver con el sueldo ni con el horario. Lo de Melissa estaba pasando, y todo se estaba desmoronando", afirmó.

El despido de Melissa Barrera ocurrió después de que la actriz hizo un llamado a través de las redes sociales pidiendo un alto al fuego en el conflicto entre Israel y Hamás. Esta postura fue mal vista por la productora Spyglass Media Group, quien emitió un comunicado afirmando tener "tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquier forma", lo que resultó en la eliminación de la mexicana de la franquicia.

La salida de Barrera no fue el único cambio que afectó a Scream 7, pues los directores Tyler Gillett y Matt Bettinelli-Olpin también abandonaron el proyecto, lo que dejó la película en una encrucijada.

"Si Scream 7 no iba a contar con ese equipo de directores y esa gente de la que me enamoré, entonces no parecía la decisión correcta para mí en mi carrera en ese momento", agregó la protagonista de Merlina.

A pesar de la salida de Ortega y Barrera, la séptima entrega de la icónica franquicia de terror sigue adelante. La estrella original Neve Campbell regresará como Sidney Prescott, y el creador de la saga, Kevin Williamson, tomará las riendas de la dirección de esta nueva entrega, según Deadline.

La película, que se estrenará el 27 de febrero de 2026, contará con el regreso de otras figuras conocidas de la franquicia, como Courteney Cox en su papel de Gale Weathers, y Mason Gooding como Chad Meeks-Martin.

Además, se sumarán nuevos talentos como Isabel May, quien interpretará a la hija de Sidney Prescott, junto con Celeste O'Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner y Anna Camp, quienes ocuparán papeles aún no revelados.