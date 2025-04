Clausura del festival ceremonia y medidas de seguridad

La clausura del Festival Ceremonia tras la muerte de dos personas por el desplome de una plataforma se postergó para evitar una estampida o un evento similar a la tragedia del News Divine, afirmó el Alcalde, Mauricio Tabe.

El titular de la demarcación afirmó que, si bien se realizaron verificaciones al espacio, en diálogo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) se determinó no desalojar el evento.

El percance ocurrió alrededor de las 17:00 horas del sábado y los sellos se impusieron hasta las 01:30 del domingo, lo que permitió que el programa no se viera afectado.

"Un desalojo en un un evento masivo de 45 mil personas corre el riesgo de una estampida, corre el riesgo, también, de riñas y conatos de violencia por el enojo,

"Un evento masivo puede generar una crisis de pánico o de violencia, hubiera sido irresponsable actuar al calor de la presión mediática y decir: que se acabe la fiesta. ¿En qué hubiera terminado ese proceso?", cuestionó.

El gobernante ofreció ayer una conferencia para intentar deslindar a su Administración de responsabilidades, luego de que -horas después del accidente- la misma SGIRPC la señalara por "deficientes supervisión de medidas preventivas".

Insistió en que las plataformas no estaban desplegadas el viernes en el Parque Bicentenario, cuando personal de Protección Civil de MH supervisó y autorizó el Programa Especial en la materia.

Los trabajadores de la demarcación acudieron también el sábado, agregó, pero no advirtieron el riesgo que representaban las estructuras porque un panal de abejas distrajo su atención.

"Estuvo nuestro personal de Protección Civil y estaba atendiendo una emergencia de un enjambre de abejas dentro del Parque", argumentó.

Y remarcó que los responsables de que no se violara el Programa eran el Director Responsable de Obra (DRO) y del Responsable Oficial de Protección Civil (ROPC), ambos acreditados oficialmente, pero contratados por la empresa organizadora.

"La verificación se hizo un día antes", reiteró Tabe, "si después las desplegaron, es responsabilidad de ellos, porque pudieron haber estado las grúas, pero no haberlas desplegado. Introdujeron esos objetos fuera del Programa (...). No se vieron, en el momento de la verificación no se vieron las grúas, no estaban las grúas".