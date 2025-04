El Legado de Desirée Monsiváis con Rayadas y Tigres

Desirée Monsiváis dejó hace poco las canchas, pero ahora como analista de futbol y Rayada de corazón, no se olvida de ser polémica y de su amor por el Monterrey y hasta de su rivalidad con Tigres Femenil, equipo del que pudo haber sido jugadora.

La máxima goleadora en la historia de Rayadas y por varios años de toda la Liga MX Femenil, reveló en el videopodcast "Más Allá De...", de CANCHA, que pudo ser jugadora de "Las Amazonas", pero acabó firmando con Rayadas.

En la charla también habló, entre otros temas, de la actual situación de la Liga MX Femenil, de sus inicios, de cómo pasó de que le ofrecieran 3 mil pesos de sueldo en Santos a ser de las mejor pagadas en la Liga, de su amiga Rebeca Bernal y su partida al extranjero, y hasta de los piques que tuvo con algunas felinas como Cristina Ferral y Ofelia Solís.

Monsiváis contó que fichar con el Monterrey no fue fácil y que tras hacerlo en un estira y afloja sin tener representante, hasta Tigres Femenil la buscó ese mismo día.

"Firmo, me voy a mi casa, me fui a comer a Lerdo (Durango) y me marca David Frech (directivo de Tigres), 'Desirée, mira hay una opción, vente a Tigres, te vamos a pagar esto...' ¡y era más!", recuerda la goleadora.

"Pero dije, '¿sabes qué?, discúlpame.., Tec de Monterrey, y el azul a mí me gusta más, yo ya tengo una negociación, yo ya aprendí aquí y yo ya di mi palabra a Rayadas, muchas gracias'".

¿Pudiste ser Tigre?, se le repreguntó.

"Pude, pero ni el dinero ni nada, yo mi valor, la negociación, lo que aprendí, más allá del sacar buen contrato económico, yo aprendí mucho de Nico (Martellotto, ex directivo de Rayadas) y para mí es un gran amigo y sigo hablando con él"

Monsiváis, hoy analista de ESPN, dijo que aunque no es amiga de Katty Martínez, ex Tigre y ahora Rayada y con quien peleaba la cima, dijo que disfrutó el gol que metió en la Final del torneo pasado y que haya pasado al "lado del bien".

De Bernal, resaltó su disciplina desde muy chica y que tiene todo para brillar en Estados Unidos.

Además aseguró que no se quedó con nada tras su retiro y tampoco por no tener un mayor protagonismo en la Selección Mayor, aunque en la estudiantil fue subcampeona del mundo en el 2013.

122

GOLES anotó Desirée Monsiváis con Rayadas.

3

EQUIPOS en los que jugó en Liga MX Femenil: Rayadas, Pumas y FC Juárez.