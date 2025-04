Repercusiones del Acueducto El Cuchillo 2 en las finanzas estatales de Nuevo León

El financiamiento para construir el Acueducto El Cuchillo 2 resultó ser todo un negociazo pero no para los nuevoleoneses.

Con el pretexto de la crisis del agua y la necesidad de construir el ducto con urgencia, el Gobierno de Samuel García recurrió a un costoso esquema de obra financiada a 8 años 11 meses que encareció 82 por ciento su parte del proyecto en comparación con otras opciones de deuda.

El sistema seleccionado por AyD, a cargo de Juan Ignacio Barragán, implica pagar el triple de intereses de lo que hubiera pagado bajo las condiciones de otros créditos adquiridos recientemente a nivel estatal.

Documentos en poder de EL NORTE indican que el organismo contrató un financiamiento de 5 mil 394.7 millones de pesos, por el que terminará pagando 14 mil 999.9 millones.

Esta cifra es 82 por ciento superior a los 8 mil 236.2 millones que le habría costado un crédito bancario, como otros que AyD y el Estado han adquirido en este mismo sexenio.

El financiamiento del Acueducto implica un desembolso de mil 682 millones de pesos al año, es decir, más del doble de los 735 millones que el organismo pagó en el 2024 por el servicio de toda su deuda publica, que actualmente ronda los 5 mil millones de pesos.

Mientras que la Tesorería estatal y otras entidades del País contratan deuda con intereses equivalentes a la Tasa de Interés Interbancario (TIIE) -que estaba en 9.5 por ciento cuando se firmó el contrato en octubre del 2022-, más una sobretasa menor al 1 por ciento, el esquema de obra pública financiada usado por AyD no pone una tasa explícita, pero equivaldría a 28.7 por ciento considerando los pagos y el plazo.

Esta cifra es exagerada considerando que, a lo más que ha llegado la TIIE en los últimos 18 años ha sido al 11 por ciento, pero actualmente se ubica en 9.3 y con tendencia a la baja.

Pese a esto, el organismo optó por un esquema de pagos preestablecidos, comprometiendo el 32.9 de sus ingresos propios y el 35 por ciento del Impuesto Sobre Nóminas que recauda el Estado.

El Acueducto fue anunciado en agosto del 2022 con una inversión de 10 mil 444 millones de pesos, de los que 5 mil 701 millones serían aportados por el Estado y el resto por la Federación.

El Consejo de Administración de AyD autorizó la inversión, creyendo que la tasa "all in" (tasa de interés efectiva más comisiones y gastos de estructuración) sería del 16.9 por ciento, y que incluso tratarían de bajarla, lo que no sucedió.

Humberto Panti, director de Finanzas del organismo, explicó entonces que este financiamiento no cuenta como deuda pública y no está limitado por el techo de endeudamiento del organismo, pero sin aclarar que triplicaría los intereses.

Un año después, AyD informó que la tasa había sido de 20.9 por ciento, lo que fue cuestionado en el Consejo.

No obstante, la cifra real fue mucho peor.

Un análisis realizado por EL NORTE revela que, considerando el plazo, el monto total y los "pagos preestablecidos" fijados alrededor de 140 millones de pesos mensuales, se estaría pagando un interés equivalente al 28.7 por ciento.

En abril del 2024, consejeros de las cámaras empresariales pidieron una explicación sobre por qué no se respetó la tasa con la que ellos aprobaron el proyecto, pero Panti dijo que no contrataron un crédito, sino un proyecto de obra financiada, esquema que según Barragán es "innovador" y, por lo mismo, los bancos no mostraron interés.

El contrato se adjudicó a la empresa Acueducto Cuchillo 2, creada por la firma Caria Capital específicamente para esta obra.

Según Panti, la compañía no obtuvo mejores condiciones por ser nueva y no contar con historial.

Esas malas condiciones las terminarán pagando los nuevoleoneses.

Además de los 14 mil 999.9 millones, que fueron sólo para la fabricación de los tubos y bombas, AyD contrató la electrificación de las plantas por 934.2 millones de pesos.

El plazo de pago para AyD termina en septiembre de 2032, por lo que la siguiente Administración estatal pagará el 56 por ciento del Acueducto.

En total, incluyendo la aportación de la Federación, la obra terminará en 22 mil 477.1 millones de pesos.

Ayer se publicó que AyD reservó toda la información sobre su proyecto de Reúso Potable Indirecto, que costaría hasta 27 mil millones de pesos en un esquema similar al de El Cuchillo 2, alegando razones de seguridad nacional y juicios de amparo en proceso.