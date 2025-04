Intenta ganarle al semáforo y choca grúa dos automóviles en Bulevar Morelos

El Mañana /Staff.- El chofer de una grúa realizó una mala maniobra porque intentó ganarle el paso al amarillo de un semáforo por lo que terminó ocasionando un accidente vehicular con cuantiosos daños materiales a dos vehículos.

El percance sucedió minutos después de las 16:00 horas en el cruce vial del bulevar Morelos con calla Occidental de la colonia Prolongación Longoria, frente a la instalación de los Juzgados Federales, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil quienes brindaron la valoración médica en el lugar a dos automovilistas involucrados en el percance, sin necesidad de ser trasladado a un nosocomio.

Los elementos de Tránsito Estatal y Peritos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron a tomar conocimiento del accidente por lo que se vieron en la necesidad de cerrar un carril de ambas arterias viales debido a que las unidades motrices involucradas obstaculizaban la circulación, las cuales se trataba de un carro Kia de reciente modelo, un vehículo Chevrolet Malibu y una grúa particular.

El conductor de la primera unidad motriz señalaba que se encontraba haciendo alto de norte a sur por el bulevard Morelos, ya que tenía la luz roja de semáforo por lo que al cambio de luz al tener ver avanzó y fue cuando se produjo el percance porque la grúa se pasó en rojo a exceso de velocidad.

El segundo automovilista afectado declaró transitaba de poniente a oriente por la calle Occidental, pero debido la circulación porque le tocó la luz roja del semáforo siendo en ese momento cuando fue impactado por la grúa que se proyectó contra su carro.

El chofer de la grúa de la empresa BE argumentaba que transitaba de sur a norte por el bulevard Morelos intentando dar vuelta a la izquierda para al tomar la calle Occidental resalta que no se cruzó en rojo el semáforo, ya que estaba en amarillo la luz por lo que el carro rojo se adelantó en avanzar y tras el encontronazo terminó proyectándose contra el carro estaba haciendo alto.

Las autoridades viales indicaron que la responsabilidad del percance era de la grúa particular por no realiza el alto porque la luz amarilla del semáforo es para detener la circulación por esta avisando del cambio al color rojo, resaltando que el color amarillo del señalamiento no es para darle más rápido o para ganarle el paso al cambio de color.

