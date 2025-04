Padre denuncia irregularidades en investigación por muerte de sus hijos por pollo contaminado

MONTERREY, NL.- A 11 meses de la muerte de sus hijos por comer alimento contaminado, Jesús Armando Orozco Arriaga, padre de los niños, denunció que la carpeta de investigación fue mal integrada y acusó a la Fiscal encargada del caso de no anexar los estudios bacteriológicos que se les practicaron, por lo que exigió justicia.

Orozco Arriaga aseguró que fue el pollo el causante de la infección que terminó con la vida de los pequeños y no la comida china como lo había asegurado la Fiscalía.

El 11 de mayo del 2024 se reportó la muerte de los niños Azul Vanessa, de 5 años y David Emmanuel, de 3, y la intoxicación del padre de familia en una casa ubicada en la Colonia Infonavit San Genaro, en Escobedo, desde ese día se había dicho que habían comido alimentos del Pollo Matón.

Para junio del 2024, la Fiscalía informó que los peritos establecieron que los pequeños fallecieron por deshidratación y fallas multiorgánicas, provocada por alimentos contaminados con salmonella y que habrían consumido de una comida china.

Orozco Arriaga, señaló que la Fiscal Edga María Hernández Navarro quien integraba la carpeta de investigación, no anexó los análisis de laboratorio privado que resultaron positivos a tres bacterias y siempre les sugirió aceptar el acuerdo que les proponía el Pollo Matón y cerrar el caso.

"La mera verdad nosotros nos confiamos de que las cosas se estaban haciendo bien, de que los abogados que nos asignaron estaban trabajando bien, yo pido que me den copia de la carpeta, porque los resultados estos microbiológicos yo los vi en su oficina (de la fiscal), más nunca los vi integrados a la carpeta.

"Cuando le pido a la licenciada (abogada de oficio) que me dé copia de la carpeta y me la manda, acá yo no veo esos resultados", dijo.

Las pruebas que no anexó la fiscal son las de un laboratorio privado y que dieron positivos a las bacterias de Staphylococcus Aureus, Salmonella y Escherichia Coli.

Orozco Arriaga en un escrito que presentó a las autoridades, detalló hay incoherencia del certificado de defunción, donde se declaró que la causa de la muerte de sus hijos fue la deshidratación y no la septicemia que causó la falla orgánica múltiple.

"Aseguramos que fue el pollo, tengo todos los argumentos científicos, a través de los resultados microbiológicos aprobados por el laboratorio industrial Monterrey", dijo.

Agregó que incluso se comprobó que sus hijos ese día no comieron comida china, sólo ingirieron el pollo.

El padre de los niños acusó a la Fiscal Hernández Navarro de tratar de persuadirlos y de que aceptaran lo que les ofrecía la empresa del Pollo Matón, 400 mil pesos para darle carpetazo a la investigación.

Al borde del llanto, Jesús Armando aseguró que lo único que busca al denunciar estos hechos es honrar la memoria de sus hijos.