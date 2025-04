Julio Urías no podrá jugar en la LMB

La Liga Mexicana de Beisbol no permitirá que Julio Urías suba al montículo en el País.

El mexicano, acusado de violencia doméstica por parte de su pareja, no lanza desde 2023 y actualmente cumple con una suspensión impuesta por las Grandes Ligas que vence el 17 de julio, después del Juego de Estrellas.

Los equipos de la MLB parecen no mostrar interés en el ex as de los Dodgers de Los Ángeles, sin embargo, había una remota posibilidad de que Diablos Rojos del México efectuara su retorno.

Antes de pensar en firmarlo, los altos mandos del circuito veraniego consideran que más allá de la sanción aplicada por MLB, el culichi debe cumplir con los 36 meses de libertad condicional que le impusieron las autoridades de Estados Unidos.

"Se ha discutido mucho que la primera parte que nosotros asumimos y queremos ser corresponsables es con la autoridad federal, no con Ligas Mayores.

"Vamos a dar cumplimiento primero a la autoridad competente. En tanto eso no ocurra, no veo posibilidad de que Julio Urías participe en la Liga Mexicana de Beisbol", aseguró Horacio de la Vega, presidente de la LMB.

Será hasta 2027 que el camino se abra para el zurdo en México.