DIF Tamaulipas activa estrategia ante deportaciones masivas

Por: Paoletti Rodríguez

Enero 15, 2025 - 12:16 p.m.

Ciudad Victoria, Tam.

A pesar de la incertidumbre sobre la cantidad de migrantes que podrían ser deportados desde Estados Unidos, el estado de Tamaulipas estaría listo para responder.

Así lo indicó Patricia Eugenia Lara Ayala, directora del DIF Tamaulipas, quien destacó que ya se cuenta con una estrategia coordinada con los municipios para atender a las personas que pudieran llegar al estado.

"No sabemos si serán 200 o 2 mil deportados, pero eso no significa que no estemos preparados. Contamos con centros de atención a lo largo del estado para familias y menores no acompañados, y con la capacidad de adaptar otros espacios, como los Centros de Bienestar, si la situación lo requiere", afirmó.

La funcionaria explicó que, desde el año pasado, Tamaulipas ha fortalecido su capacidad de respuesta ante contingencias relacionadas con la migración. "Estamos listos en términos médicos, de atención y traslados para aquellos migrantes que necesiten regresar a sus lugares de origen o que requieran asistencia durante su estadía en la entidad".

Destacó que en la frontera, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes desempeñará un papel crucial, especialmente para garantizar la seguridad de los menores no acompañados, pues aseguró que desde el primer contacto que estos menores tienen al cruzar la frontera, se les brindará protección inmediata.

Agregó que la preparación incluye una coordinación estrecha entre la federación, el estado y los municipios para garantizar la disponibilidad de recursos y atención. "Aunque desconocemos la magnitud de la situación, hemos establecido mecanismos con las dependencias estatales y municipales para responder con eficacia. Estamos atentos para actuar si la situación llega a registrarse".