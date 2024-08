Un juez no puede responderle a la porra.- Magistrado

Que sean el mérito y la capacidad los ejes fundamentales para la selección de los juzgadores y no la suerte o la popularidad, demandó el Magistrado Juan Pablo Gómez, al participar en la marcha nacional contra la reforma judicial.

Los jueces, afirmó, no deben responderle propiamente a quien los impulsa, a quien vota por ellos, sino que deben responderle a la Ley.

"Al optar por un sistema que privilegie la popularidad de los jueces, estos naturalmente tendrán que responderle al votante y no a la ley en general. El juez debe ser imparcial y debe ser de carrera judicial".

El magistrado advirtió que el principal riesgo de que los jueces sean electos a través de voto popular es que en realidad a quien buscarían agradar es al votante, para conseguir su respaldo.

"Pero los jueces en realidad a quien deben responderles es a la Constitución y a la ley. Somos el árbitro. Un juez no puede responderle a la porra, debe responderle al reglamento para que este sea, digamos, la base para la pacificación de los conflictos".

Gómez Fierro, quien como juez de distrito frenó varias de las reformas más relevantes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aseguró que antes de que se vote el dictamen es crucial que se establezca un diálogo para que se reflexione, sobre todo por la importancia que va a tener para el sistema jurídico mexicano en los próximos años.

Cuestionado sobre los "sabadazos", el magistrado respondió que en materia penal todas las horas y días son hábiles.

"Entonces hay siempre un juez trabajando un sábado, un domingo para efecto de pronunciarse porque los plazos se cuentan en esta parte. Cualquiera de nosotros podemos ser afectados de nuestra libertad y tendría que estar un juez resolviendo un fin de semana pero además las fiscalías también tienen guardias, entonces si están inconformes con una decisión que se adopta en un fin de semana, también ellas podrían eventualmente promover los medios de defensa que estiben necesarios", aclaró.

Sobre la liberación, dijo que los jueces se pronuncian con las pruebas que tienen de expedientes.

"Nosotros no integramos las carpetas de investigación, nosotros no vamos a investigar los delitos y es más... no podemos nosotros condenar solamente a una persona por la percepción generalizada de que podrían eventualmente haber impunidad.

"Si una carpeta de investigación no va con las pruebas necesarias pues entonces el juez tiene que dejarlo libre porque mañana podríamos ser tú o yo quien esté imputado de algún delito y eventualmente si no hay un juez independiente que nos proteja podrían entonces eventualmente a ti y a mí (separarnos) ilegalmente de nuestra libertad".

Entre los aciertos de la reforma consideró adecuada la separación de la estructura de la Corte y el Consejo de la Judicatura.

"Es decir, que cada uno de los órganos pueda funcionar de manera separada y yo creo que es bueno".