AMLO asegura que la Suprema Corte no puede detener la reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene la facultad legal para detener la reforma al Poder Judicial.

"Están en su derecho, nada más que se está actuando de conformidad con la Constitución. No hay ningún fundamento legal para detener la reforma al Poder Judicial, no existe ningún fundamento legal. Ojalá y los constitucionalistas dieran a conocer su punto de vista, en estos días.

"Es que no les corresponde (a los de la Corte), no tienen facultad, tan sencillo como eso. Es como si yo emito como titular del Ejecutivo una orden de aprehensión, eso no me corresponde, eso le corresponde a un juez, por poner un ejemplo pues", comentó.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal consideró que no hay fundamento para echar atrás la reforma judicial, ya que se cumplieron con los requisitos que se requieren para realizar una modificación a la Constitución.

"La Constitución establece el procedimiento, el 135 de la Constitución habla de que se pueden llevar a cabo reformas a la Constitución cuando son aprobadas por mayorías calificadas en las dos Cámaras del Congreso de la Unión, y en la mayoría de las Legislaturas locales, eso es lo que establece la Constitución.

"¿Cuál es el fundamento para que no se pueda reformar la Constitución? Pues solamente que no hubiese mayoría calificada o que en las mayorías de las Legislaturas locales sí se hubiese rechazado o que el titular del Ejecutivo no hubiese publicado la reforma, pero ya todo se hizo, ya está en vigor la reforma, eso ya salió adelante y qué bueno, ¿no?", explicó.

El pasado 15 de septiembre, López Obrador, acompañado de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, firmaron el decreto para la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En el DOF se divulgaron las 14 reformas, seis adiciones y tres derogaciones realizadas a 23 artículos de la Constitución, en las que se establece, entre otras disposiciones, la elección en urnas de jueces, magistrados y ministros.