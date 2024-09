'John' no trajo mucho viento pero sí lluvia: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la ahora tormenta tropical "John" no trajo mucho viento, pero sí mucha lluvia, lo que ha provocado inundaciones en diversas zonas de Guerrero, especialmente en Acapulco.

"Este huracán no trajo muchos vientos, pero si mucha lluvia y se concentró en Acapulco y por eso las inundaciones en 19 colonias, ya se está atendiendo a todos en albergues, se está sacando a la gente", declaró el Mandatario durante su conferencia matutina.

El Mandatario señaló que las autoridades están monitoreando de cerca la situación en la costa chica y grande de Guerrero, con especial atención en Acapulco, donde se han registrado precipitaciones sin precedentes en los últimos días.

"Antes, decir que estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en la costa chica, Acapulco, que es la zona más afectada por las lluvias y también en la costa grande".

López Obrador destacó la activación de planes de emergencia y la movilización de fuerzas de seguridad para atender la crisis.

"Están los planes DN-III, Marina y Guardia Nacional, estamos rescatando a quienes quedaron atrapados por la inundación en colonias de Acapulco, ha llovido muchísimo, 4 lluvias consecutivas, como no se había visto en mucho tiempo".

En cuanto a las cifras de afectación, el Presidente proporcionó información sobre las pérdidas humanas registradas desde el inicio del fenómeno meteorológico.

"Afortunadamente no ha habido pérdida de vidas, en general, desde que tocó tierra este huracán hace 4 o 5 días, solo han perdido la vida 5 personas, 4 en la montaña de Guerrero y uno en Acapulco, hace 2 o 3 días".

El jefe del Ejecutivo enfatizó la prioridad de proteger la vida de la población sobre los bienes materiales.

"Pero ahora no hemos padecido, no hemos sufrido de pérdida de vidas, que es lo más importante, porque lo material se puede recuperar, la vida no".

López Obrador detalló la magnitud del despliegue de las fuerzas de seguridad para atender la emergencia en Guerrero.

"Hay alrededor de 25 mil elementos de la Sedena, Marina y Guardia Nacional y estamos monitoreando pendiente todo lo que está sucediendo en Guerrero".

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un informe detallado sobre la tormenta tropical John el 27 de septiembre a las 06:00 horas.

Según el reporte, el fenómeno meteorológico presenta un comportamiento variable y se mueve lentamente, lo que ha llevado a la institución a recomendar precauciones extremas en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Conagua advirtió sobre la posibilidad de lluvias intensas a puntuales extraordinarias, deslaves, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos en estas entidades.

Las previsiones indican que el centro del sistema impactará entre los municipios de Aquila, Michoacán y Manzanillo, Colima, durante la mañana del viernes 27 de septiembre, para luego bordear las costas hasta llegar a Jalisco.

El organismo ubicó el centro de la tormenta tropical John a 75 km al oeste-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 190 km al sureste de Manzanillo, Colima.

"John" presenta vientos máximos sostenidos de 100 km/h, con rachas de hasta 120 km/h, y se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de 7 km/h.

Las previsiones de Conagua indican lluvias puntuales extraordinarias, superiores a 250 mm, en Colima, Michoacán y Guerrero.

Para Jalisco y Oaxaca, se esperan lluvias puntuales torrenciales de entre 150 y 250 mm. Además, el fenómeno aumenta la probabilidad de precipitaciones fuertes a intensas en el centro y oriente del País.

El informe también alertó sobre condiciones marítimas peligrosas. Se prevén vientos con rachas de 90 a 110 km/h y oleaje de 4 a 6 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, con posible formación de trombas marinas.

Para las costas de Jalisco y Oaxaca, se esperan rachas de viento de 70 a 90 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura.

Conagua mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Punta Maldonado, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima, instando a la población y autoridades locales a mantenerse informadas y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.