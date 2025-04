Murió el cantante Rubby Pérez tras derrumbe en Santo Domingo

El cantante de merengue Rubby Pérez falleció la madrugada de este martes luego de que se derrumbara el techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, según confirmaron las autoridades locales.

De acuerdo con el noticiero dominicano Noticias SIN, la familia recibió este martes la noticia por parte de los agentes encargados del caso.

"Hemos confirmado la recuperación del cadáver del merenguero Rubby Pérez. Su familia que se encontraba precisamente en esta área recibió la noticia por parte de las autoridades de que el cadáver del merenguero, quien era el anfitrión de esta fiesta, en esta discoteca del Jet Set falleció", indicaron por la tarde.

Momentos antes, la noticia del accidente fue confirmada por su hija, Zulinka Pérez, quien declaró a medios locales que el intérprete se encontraba herido, pero con vida.

"Está hospitalizado, está canalizado, y le rogamos a Dios que se recupere pronto", afirmó.

Zulinka también reveló que, tras el derrumbe, su padre comenzó a cantar bajo los escombros con la esperanza de que los rescatistas lo escucharan.

"Siempre me ha dicho: 'Si alguna vez me pasa algo, cúbreme para que nadie me tome fotos'", añadió.

Rubby Pérez fue trasladado al Hospital General de la Plaza de la Salud, donde permaneció internado varias horas. Su hija, quien también se encontraba en el evento como parte del coro, logró salir con vida del desastre.

El trágico accidente ocurrió durante una presentación en vivo en el reconocido club nocturno Jet Set, y provocó la muerte de al menos 44 personas, además de 140 traslados médicos de emergencia, informó el medio internacional Rolling Stone.

Las causas del derrumbe aún no han sido esclarecidas, pero los propietarios del establecimiento aseguraron que están "cooperando de manera total y transparente con las autoridades pertinentes para ayudar a las víctimas y aclarar lo sucedido".

Entre otras víctimas mortales se encuentran la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz, y el saxofonista que acompañaba a Pérez en el escenario.

"Presumimos que muchos de ellos aún están con vida, y por eso las autoridades de aquí no se rendirán hasta que no quede ni una sola persona bajo esos escombros", afirmó Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencia.

La discoteca Jet Set tiene una capacidad total de dos mil personas, según el sitio Resident Advisor, aunque hasta el momento se desconoce cuántos asistentes se encontraban en el lugar al momento del colapso.