Rubby Pérez y el accidente que le dificultó el caminar

A Rubby Pérez no le gustaba hablar del accidente que sufrió a los 15 años, cuando le tuvo que ser amputada una pierna, luego de un terrible atropellamiento. En esa época, su deseo era el de convertirse en un futbolista, por lo que atravesó una época de mucho sufrimiento, que acabó gracias al amor incondicional que tenía por su abuela, a quien veía como una madre.

En una entrevista para la televisión dominicana, el cantante de merengue habló del motivo por el que arrastraba una pierna al caminar pues, pese a que confesó que siempre evitaba el tema, estaba abierto a contar lo que le sucedió.

El padre de Rubby, Francisco Pérez, era conductor de transporte público y, en una ocasión, no podía acompañar a su hijo hasta su destino, pues debía emprender camino a la ruta del colectivo que manejaba.

Don Francisco le dio 100 pesos dominicanos para que tomara un taxi; cuando Rubby perdió la paciencia, luego de que ningún vehículo pasara por la ruta, tomó la decisión de volver caminando, fue entonces que un auto lo golpeó generándole múltiples heridas que lo llevaron a ser hospitalizado por un año.

De hecho, conmovido hasta las lágrimas, el cantante de "15 mil 500 noches", contó que, antes de recuperar el conocimiento, estuvo alrededor de 30 días inconsciente.

"Como a los 20 o 30 días desperté, le dije a mi abuelita '-Mamá, ¿qué pasó?', me dijo -Tuviste un accidente", estaba en una cama ortopédica, enganchado de una pierna, de un brazo, de la cabeza, no me podía mover de ningún lado, es lo único que yo recuerdo, ese accidente me mantuvo un año de mi vida en el Darío Contreras (el hospital), yo era la cama tres".

El músico perdió su rodilla izquierda, la situación económica de su familia impidió que, tras la amputación, pudiera acceder al tratamiento idóneo para recuperar toda la capacidad de sus piernas.

Esto le generó una gran frustración, debido a que él deseaba convertirse en futbolista, lo que le hizo caer en una profunda depresión.

"Yo no quería comer, no comía, estaba flaco, flaco", dijo, rememorando que, al abstenerse de comer, buscaba morir de inanición.

Pero el rehusarse a comer no duró mucho, pues cuando creyó que su abuelita había fallecido, cuando en el hospital dijeron que una mujer, de sus características, acaba de ser atropellada, y ella no llegaba a visitarlo, prometió a Dios que, si no se trataba de su "mami", como le decía, no volvería a evitar los alimentos.

"Cierro los ojos y digo, ´Dios mío, ojalá que no sea mamá, por favor que no sea mamá, si tú me ayudas a que no sea mamá, yo voy a comenzar a comer todo lo que me den y voy a querer vivir y voy a querer caminar, aunque ande arrastrando la pierna, pero lo voy a hacer", expresó.