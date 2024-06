Polémica entre AMLO y periodista por cuestionamientos

Tras señalar que el escudo que protege a un dirigente es su honestidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que ante la injerencia del narco en elecciones, "no es determinante" cuando se tiene un pueblo consciente

"Si hay una elección, ¿Cómo se va a evitar que intervenga el narco o empresarios con su dinero para poner a sus jueces?", le preguntó la periodista Reyna Ramírez a López Obrador en su conferencia mañanera de este viernes 28 de junio en Palacio Nacional.

"Es que la gente está muy consciente, el pueblo de México está muy politizado. Esos que dicen que va a intervenir el narco, y que va a intervenir la oligarquía; o sea, se les olvida lo que acaba de pasar ahora", dijo.

"Si intervienen en las elecciones. Pero sí tenemos ejemplos. Yo le pregunté el otro día que si había dinero del crimen en las elecciones, usted me dijo que sí, que no con ustedes, pero me dijo que sí", dijo la reportera.

"Pero no es determinante porque cuando se tiene un pueblo consciente, politizado, la gente no vende su dignidad", declaró López Obrador.

"Pero el miedo sí puede hacer que lo hagan", refirió Ramírez.

"No, no,no, no, no pasa nada. Ese es el gran tesoro que tiene México ahora (...) el pueblo se empoderó y esa es una garantía, si fuese por dinero, toda la estrategia de Claudio X. González. Imagínate cuánto gastaron en lo de ´narcopresidente´ y miren el resultado", expresó el Presidente al acusar que han destinado mucho dinero para desprestigiarlo.

"Ya estoy cayendo en la provocación"

"Ya estoy cayendo en la provocación Reyna, me estoy enganchando y mejor vamos a dejarlo hasta aquí", le responde AMLO a la periodista de Sonora, Reyna Haydee Ramírez pic.twitter.com/TRPLAUpiNo — El Universal (@El_Universal_Mx) June 28, 2024

Ante los cuestionamientos de Reyna Ramírez a López Obrador sobre Amilcar Olán, amigo de sus tres hijos que está supuestamente relacionado con negocios con irregularidades, el Presidente refirió que estaba cayendo en la provocación.

"Y mire que honroso sería para usted que la hiciera usted (una denuncia), que usted le dijera a la UIF, ´oye UIF investígame a este Amilcar´, ´¿por qué lo están relacionando con mis hijos?´, ´quiero que limpies el nombre de mis hijos´", le dijo la periodista.

"Mis hijos van a publicar una carta. Ya estoy cayendo en la provocación, Reyna", expresó el Presidente con risas.

"No lo estoy provocando", respondió la reportera.

"Sí, sí, sí, me estoy enganchando, me estoy enganchando y mejor vamos a dejarlo hasta ahí si te parece", agregó el presidente López Obrador.