¿Qué es el reloj del Apocalipsis y por qué preocupa a la ciencia?

Por: El Universal

Noviembre 28, 2024 - 10:29 p.m.

El Reloj del Apocalipsis, también conocido como Doomsday Clock, es un símbolo que desde 1947 advierte a la humanidad sobre los riesgos de una catástrofe global. Creado por el Bulletin of the Atomic Scientists, su objetivo es ilustrar la cercanía de la humanidad a su destrucción total, simbolizada por la medianoche. Actualmente, el reloj se encuentra a tan solo 90 segundos de la medianoche, el punto más crítico en su historia, encendiendo alarmas a nivel mundial.

El Reloj del Apocalipsis fue ideado tras el desarrollo de las primeras armas nucleares, en un contexto marcado por la Guerra Fría. A lo largo de los años, el reloj ha evolucionado para considerar otras amenazas, como el cambio climático, la proliferación de tecnologías peligrosas y las crisis sociales y políticas.

Cada año, un panel de científicos, incluidos físicos y expertos en políticas internacionales, evalúa las amenazas globales y ajusta las manecillas del reloj. Su mensaje es claro: la humanidad tiene el poder de alejarse de la destrucción, pero el tiempo para actuar es limitado.

En los últimos años, las amenazas globales han aumentado, lo que ha llevado al reloj a marcar su momento más cercano a la medianoche. Estas son las principales razones:

Conflictos geopolíticos y armas nucleares

La guerra en Ucrania y las crecientes tensiones entre las grandes potencias han reactivado el temor al uso de armas nucleares. La modernización de arsenales nucleares y la falta de acuerdos de desarme agravan esta amenaza.

Cambio Climático

La crisis climática sigue avanzando sin respuestas globales suficientes. Fenómenos como el aumento de las temperaturas, los desastres naturales más frecuentes y la pérdida de biodiversidad representan un peligro existencial para el planeta.

Desinformación y polarización

Las noticias falsas y la polarización política dificultan la cooperación internacional para enfrentar estas amenazas. La desconfianza y la división entre países y dentro de ellos ralentizan las respuestas necesarias.

Nuevas tecnologías

Los avances en inteligencia artificial, bioingeniería y armamento autónomo generan riesgos sin precedentes. Estas tecnologías pueden ser utilizadas para fines destructivos, como la creación de armas biológicas o sistemas de control autónomo que escapen del control humano.

A pesar de lo alarmante del simbolismo del reloj, no todo está perdido. El Bulletin of the Atomic Scientists lo utiliza como una herramienta para concienciar y promover acciones inmediatas. Alejar las manecillas del reloj depende de medidas concretas, como la cooperación internacional, el desarme nuclear, la lucha contra el cambio climático y la regulación ética de nuevas tecnologías. El Reloj del Apocalipsis es un recordatorio de que el destino de la humanidad está en nuestras manos.