Mantiene el sector Salud vigilancia epidemiológica por Adenovirus y Rhinovirus en Reynosa

Por: Nubia Rivera

Enero 10, 2025 -

El Mañana / Staff.- En Reynosa están circulando el adenovirus y rhinovirus, que son los más comunes, pero no hay casos de otros que se están haciendo presentes en otros países.

“Estamos en vigilancia epidemiológica. En Reynosa no los tenemos, como te hacía mención, aquí los que están circulando son adenovirus y rhinovirus, que son los más comunes que hemos tenido. Sí sabemos que a lo mejor en otros estados se oye que hay virus, aquí en Reynosa no hay; entonces, no hay. Estamos en vigilancia epidemiológica constante para cualquier momento que se llegase a presentarse otro virus que no haya mencionado, poder hacer la alerta, pero hasta ahorita no hay ninguno”, dijo Iliana Villarreal Cantú, jefa de la Jurisdicción Sanitaria en Reynosa.

"Aquí los que están circulando son adenovirus y rhinovirus, que son los más comunes que hemos tenido. Sí sabemos que a lo mejor en otros estados se oye que hay virus, aquí en Reynosa no hay”. Iliana Villarreal Cantú Jefa del Sector Salud

“Hasta la fecha de hoy no tenemos hospitalizados ni defunciones notificadas por parte de Epidemiología jurisdiccional, seguimos en vigilancia epidemiológica constante, sobre todo en los albergues, así como de los migrantes y de la demás población, pendiente de todas las infecciones respiratorias o de las complicaciones que se puedan llegar a presentar”, detalló.

Hizo recomendaciones a la población, sobre todo a las personas de la tercera edad, menores y con enfermedades crónicas.

“Una alimentación adecuada, saludable, con alimentos ricos en vitamina c, vitamina d, comer mucha frutas, verduras y también puedes incluir un poquito en tu dieta de alimentos ricos en calorías, como el chocolate y el pan, sin exceder en estos dos alimentos”, destacó.





SÍNTOMAS

Adenovirus

Fiebre

Faringitis

Otitis media

Tos

Amigdalitis

Rhinovirus

Resfriado común

Dolor de garganta

Secreción nasal

Tos

Estornudos

Ojos llorosos

Dolores de cabeza

Dolores corporales