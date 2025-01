Buscarán locatarios mantenerse ´a flote´

Por: Nubia Rivera

Enero 11, 2025 -

El 2025 comenzó con un panorama difícil para los comerciantes del mercado Zaragoza, pero aseguran que con todo y eso seguirán trabajando para tratar de "salir a flote" y mantenerse.

Patricio Hernández Polina, asesor e integrante del mercado, expresó que desde la pandemia el panorama no ha sido favorable para los locatarios.

"Bueno, este 2024 en general nos fue mal; no me gusta mucho utilizar la palabra ésa, pero es que en realidad no hay otra. Desde la pandemia para acá ha estado bastante malo, no hemos podido progresar; afortunadamente, mantenernos sí, pero nada más mantenernos de una manera muy precaria, y yo puedo hablar casi por todos los de aquí del mercado", dijo.

Mencionó que la "cuesta de enero" sigue siendo un periodo crítico, especialmente en un contexto económico donde las fechas importantes, como Semana Santa o el Día de las Madres, ya no garantizan las ventas de años anteriores.

"Nosotros estamos aguantando aquí, pero sí viene gente muy esporádica como para podernos mantener diariamente; pero luego viene la Semana Santa, viene el mes de mayo, que se festeja el 5 de Mayo, y pues ahí nos damos un pequeño respiro, y otra vez el mismo proceso cada año de las fechas pico, que es cuando agarramos agua del pozo", expresó.

Con un inicio de año difícil, ahora se une, también, la temporada de frío, por lo que esperan menos clientes, aunque sí hay personas que acuden a realizar compras.

"Sabemos que la ´cuesta de enero´ va a ser de puro pagar y, bueno, se empieza uno a descapitalizar otra vez y estamos a expensas de ver cuánto comercio hay después de la ´cuesta de enero´, que no lo sabe nadie, porque ya no es como antes".

A las preocupaciones locales se suma el impacto de factores externos, como el comportamiento del dólar y las decisiones políticas internacionales, como las de Estados Unidos; pero hizo un llamado a los comerciantes a mantenerse positivos y aprovechar las oportunidades que surjan durante el año.