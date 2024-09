Rechaza alcalde de Reynosa incrementar apoyo a afectados por explosión

El Mañana / Staff.- Luego de que una de las familias afectadas por la explosión de la colonia Módulo 2000 rechazara el apoyo ofrecido por el municipio al considerar que no cubriría ni la mínima parte de los daños, el alcalde Carlos Peña Ortiz dijo que no se contempla ofrecer más apoyo, toda vez que la reparación de los daños no es responsabilidad del Ayuntamiento.

Al ser entrevistado a su llegada a presidencia municipal, el Peña Ortiz señaló que el responsable de resarcir los daños ocasionados por la explosión es el vecino de la vivienda donde se originó el incidente y es a esa persona a quien los afectados deben demandar para que responda.

"El responsable de eso es el vecino, es al que tienen que demandar y el que tiene que resarcir el daño y el Municipio está dando este apoyo de buena voluntad pero no tiene la responsabilidad de hacerlo" aseveró.

El pasado 19 de septiembre, la señora Martha Pérez, vecina afectada de la explosión, rechazó el vale que pretendían entregarle por parte del gobierno municipal, por la cantidad de 150 mil pesos, para cubrir los daños de su vivienda, misma que quedó inhabitable según la información que le proporcionó el personal de Protección Civil, calificando como una burla la cantidad ofrecida.

El alcalde negó que se contemple incrementar el apoyo a esta familia cuya vivienda contigua a la explosión resultó con daños estructurales, debido a que según el dictamen realizado por el propio Ayuntamiento, se requiere únicamente la cantidad de 150 mil pesos para rehabilitarla e incluso invitó a los propietarios a realizar su propio dictamen de manera particular, enfatizando en que no están obligados a recibir el apoyo que ofrece la presidencia.

Apoyar a las familias es una obligación moral.

Por su parte, el coordinador de la comisión de derechos humanos en el cabildo, Jorge Eduardo Gómez Flores, considera que es una obligación moral del gobierno municipal resarcir los daños y evitar que la familia de esta vivienda quede desamparada.

"Se les debe dar el apoyo proporcional al daño, porque si se ponen un plan de que no recibo y no te doy, no, debe haber un diálogo y tratar de ayudarlos lo más que se pueda", comentó.