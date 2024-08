Piden rescatar a Laguna La Escondida

El Mañana / Staff.- Ante el alto índice de contaminación que registran las aguas de la laguna La Escondida, se hace un llamado urgente a las autoridades de Semarnat, de Tamaulipas, para que ordenen el desazolve y limpieza, incluso que se aproveche el vaso lacustre para crear un atractivo turístico.



"Hay toneladas de basura ahí, pero el gobierno nunca ve nada y por tanto no estaría de más hacer un llamado al Gobierno estatal y federal a actuar cuanto antes, a elaborar estrategias adecuadas y en serio para rescatar la laguna La Escondida, no solamente de la contaminación, sino también de los depredadores de la misma", dijo Elvira Vásquez Báez, presidenta de la Asociación de Niños Ecologistas, A. C., Segunda Generación.

"Ahí van a parar residuos contaminantes de todo tipo, incluidas aguas de drenaje sanitario, por lo que se hace urgente y necesario que unan esfuerzos los distintos niveles de gobierno para hacer de la laguna algo realmente bonito, pues en la actualidad está convertida prácticamente en un basurero. Ahí ve uno el agua hasta verdosa, lo que refleja la suciedad existente en ella".

"Ante el alto índice de contaminación existente en la laguna La Escondida, cada vez es más urgente rescatarla e incluso convertirla en un paseo en lancha motorizada, en un atractivo turístico, porque Reynosa no tiene ningún atractivo de ese tipo" Elvira Vásquez Báez, Presidenta de la Asociación de Niños Ecologistas, A. C., Segunda Generación.





EL LLAMADO

"La laguna bien merece convertirla en un atractivo turístico, bien podría crearse en esa área un tipo Paseo Santa Lucía, como el que opera en Monterrey, Nuevo León. El agua ya está, lo que falta es limpiarla. Ya está el malecón y podrían, incluso, hacerse paseos en lanchas motorizadas, pero insisto en que debe desazolvarse", expuso Vásquez Báez.

El vaso lacustre ya cuenta con un malecón, ahora falta desazolvarla e incluso convertirla en un atractivo turístico.





A LEGISLADORES

Incluso, llamó a los legisladores locales y federales de todos los partidos políticos para que presenten en el Congreso del Estado y en las Cámaras de Diputados y Senadores una iniciativa para convertirla en una área ecológica protegida, aún cuando ya hay quienes dicen que

eso ya está hecho, pero lo que se ve a simple vista es que no es así, por las condiciones sanitarias en las que se encuentra el lugar.





Ojalá y un día cuente

Reynosa con una auténtica laguna que sea un atractivo turístico, tanto para la ciudadanía local, regional e incluso hasta podrían venir familias del sur de Texas.