Fomentan cultura de adopción de mascotas en Reynosa

El Mañana / Staff.- Grupos de rescatistas de animales lamentan que en Reynosa se continúe con la compra y venta de perritos, por lo que piden a la ciudadanía en general a abstenerse de esta práctica y mejor adoptar alguna de las mascotas que son rescatadas por estas asociaciones.

Luna Casillas, representante del movimiento "Bienestar y Vida Animal Reynosa", señaló que mientras siga habiendo personas decididas a comprar mascotas seguirá presentándose el maltrato por parte de aquellos que se dedican a su venta, por lo que pidió a la población que, en caso de querer compartir amor, darle la oportunidad a un perrito de la calle.

"Mientras que no se frene a esas personas que siguen vendiendo, esto no se va a terminar; muchas veces somos un poco egoístas y no le damos la oportunidad a los callejeritos. Ojalá que la gente pueda ser más sensible a estos temas y a estos animales", comentó.

En el presente mes se han realizado dos ferias de adopción, en las que, al menos, 36 perritos encontraron un nuevo hogar, por lo que consideran importante continuar con este tipo de campañas a fin de brindar una mejor calidad de vida a los perritos en situación de calle, esperando que la plaza Benito Juárez, ubicada sobre el bulevar Miguel Hidalgo, sea designada como el lugar oficial para este tipo de actividades.

"Se nos fueron 24, hoy se nos fueron 10, a lo mejor se van otros cinco más. Esta es una plaza donde pasan los carros y con la atracción que se ve de los perritos llama mucho la atención. Podría ser que se quede así para adopciones o para hacer campañas de concientización, esterilizaciones; hay un sinfín de temas", destacó.

Cabe señalar que el grupo de "Bienestar y Vida Animal" está conformado por alrededor de 30 rescatistas, quienes con recursos propios brindan refugio a perritos de la calle; sin embargo, se requiere de una mayor participación por parte del ayuntamiento para contar con un lugar especial para el resguardo de las mascotas rescatadas.