Gwen Stefani: Reina de la noche

Su imponente presencia, frescura, carisma y belleza se impusieron en el cartel del festival Live Out: Gwen Stefani fue la estrella de la noche.

Con su canto y puñado de éxitos supo dejar huella anoche en la octava edición de la fiesta musical con sede en el Parque Fundidora.

Desde el escenario Heineken Silver, la coach del reality The Voice fue como un destello por su "blondie" cabellera y el brillo de su actuación en la que presentó sus éxitos como solista y algunos temas de No Doubt, la banda que la vio nacer artísticamente.

De entre los 22 shows agendados en el cartel, Gwen se adueñó de los reflectores y del público que aplaudió su presencia a las 21:48 horas.

"The Sweet Scape" abrió su espectáculo previsto de hora y media y en el que llenó las expectativas de la audiencia que se apostó frente al escenario para verla en vivo.

¡UNA LOCURA!

"¿Qué estamos haciendo aquí?, solo trato de encontrar gente que amo. Déjenme ver. ¡Oh!, miren eso, por aquí. ¡Hola! Déjenme les digo que estoy muy feliz de ver sus caras ahora. Esto es una locura. Esto de verdad que está loco", expresó emocionada mientras caminaba de un extremo a otro del escenario, intentando acercarse lo más posible a la gente.

"Esto es mi vida por ustedes, esta es mi vida", agregó la cantante de 55 años.

Cantó "Sunday Morning", "Cool", "Used To Love You" y "Rich Girl".

De su trabajo con No Doubt incluyó "Hey Baby", "It´s My Life", "Underneath It All" y, de lo más coreado, "Don´t Speak".

"Los amo, no puedo creerlo, estamos aquí ahora", dijo y de pronto llamó su atención el cartel de un fan.

BIEN ACOMPAÑADA

"¿Qué dice tu letrero? Creo que está escrito al revés por mi dislexia, ¿correcto?", bromeó con el diagnóstico con el que creció.

La cantante se notó tan contenta y cómoda que bajó del escenario, caminó por la barricada y tocó las manos de algunos de sus fans.

Hasta recibió un sombrero negro que no dudó en ponerse.

Lució dos vestuarios, el primero con pantalón y falda en colores azul y tela de cuadros; el segundo lo eligió rosa pastel.

Junto a ocho bailarines y su banda en vivo, la estrella de California, madre de tres hijos y casada dos veces, dejó el a las 23:06 horas.

FLOW GRUPERO

Aunque es fiel representante del hip hop, regueton y el pop urbano, anoche Nicki Nicole dejó aflorar su flow grupero en Monterrey porque orgullosa lució una texana.

La cantante y compositora argentina figuró en el cartel que este año agrupó un total de 22 shows, entre bandas y artistas solistas que dieron vida al festival.

Desde el mismo escenario donde se presentó Gwen, la ex novia de Peso Pluma sacó su lado grupero en los 60 minutos de música que ofreció.

Además de sus éxitos urbanos "Colocao", "Dispara***" y "Mala Vida", la Arrieta de 24 años que mide 1.42 metros de estatura, se puso su sombrero y ufana interpretó "Ojos Verdes", una cumbia pop.

En el repertorio incluyó "Otra Noche" que grabó en el 2022 con los de Iztapalapa, Los Ángeles Azules.

"Mi gente de Monterrey, yo los extrañé un montón", saludó.

Antes de concluir con su set, la argentina interpretó el "Desquite" que lanzó este año y en el que colaboró con el grupo del regio al mexicano del momento, Frontera.

"¡Viva México güey!", fue la frase con la que Nicki se despidió, no sin antes tomarse una grafica de espalda al público para atesorar este encuentro.

Nicki Nicole.

OTRAS BANDAS

Quienes prendieron mucho también en su primera visita a la Ciudad fueron The War On Drugs, con su música indie rock con toques de psicodelia y shoegaze y Fitz & The Tantrums y los pasos de baile de sus integrantes durante casi 60 minutos de su presentación.