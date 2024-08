Raúl Araiza defiende a Arath de los ataques de Adrián Marcelo

Raúl Araiza, amigo de Arath de la Torre, salió a la defensa del productor de "Hoy" luego del fuerte posicionamiento que su amigo sufrió por parte de Adrián Marcelo el pasado domingo en "La casa de los famosos México", quien exhibió información personal del conductor y cayó en varias imprecisiones y mentiras, según el también actor de Televisa, quien estaría analizando tomar acciones legales en contra del youtuber de Monterrey.

Araiza, quien estuvo hace dos décadas en "Big Brother", un formato anterior al reality de "La casa de los famosos México", externó su molestia por las palabras y la forma en que Adrián Marcelo, a quien definió como un villano, nuevamente trató de sacar a Arath de sus casillas.

"Me prendo más en el enojo de que me lo maltraten, lo cual ha manejado bien, lo que tanto hablamos que era 'no te enganches güey, tú estás en otro nivel', a todos, o sea no existe nadie ahí junto a ti, tú tienes mucho que perder" Raúl Araiza

"Me prendo más en el enojo de que me lo maltraten, lo cual ha manejado bien, lo que tanto hablamos que era 'no te enganches güey, tú estás en otro nivel', a todos, o sea no existe nadie ahí junto a ti, tú tienes mucho que perder, y creo que ha seguido muy bien esa línea, sobre todo el que es de mecha corta, o sea el bisquito ¿cómo se llama?, es inteligente, es un gran villano, creo que vale la pena su personaje es muy bueno y debe de ser así porque si no, no habría Casa, si no hubiera Catalina Creel, no habría 'Cuna de lobos' y así sucesivamente todos los villanos".

Aunque Raúl Araiza entiende perfecto que estar en "La casa de los famosos México" es un juego, sin embargo, no le parece que lastimen a su amigo: "me duele que lo lastimen", admitió, y aunque aplaude el personaje de villano de Adrián Marcelo dentro del reality, aplaude más el temple de su amigo.

"Él lo hace muy bien (Marcelo), pero es tan fácil contestarle y responderle porque no está a la altura de Arath, ¿me entiendes?", expresó para continuar opinando sobre Adrián Marcelo:

"Los que no son nadie siguen siendo nadie ... mueble es en la casa, afuera es nadie", reiteró sin decir el nombre del regio, pues se dirigió a él como "el bisquito".

Sobre Agustín Fernández, quien ha estado como invitado en "Hoy" y es parte del Cuarto Tierra, igual que Adrián Marcelo, Araiza opinó:

"El Agus me cae increíble pero no hay personalidad; pero ellos sí pueden hacer lo que sea, todos ellos pueden hacer lo que sea, el que se tiene que cuidar ahí es Arath", reflexionó, y remató aplaudiendo lo buen papá que es un amigo y colega.

"Arath es un maravilloso padre, se rompe el lomo por ellos, está allá adentro por ellos, esa es la razón, por eso me ardió lo que dijo el bisquito, pero es una artimaña muy buena".