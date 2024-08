Meghan Markle y su lucha contra el acoso mediático

Meghan Markle dio a conocer en una reciente entrevista televisiva que decidió tomar su experiencia de acoso y bullying mediático para transformarla en una iniciativa que ayude a padres que perdieron sus hijos por ataques en las redes sociales.

Este domingo, el canal CBS lanzó una nueva entrevista a los Duques de Sussex con motivo al lanzamiento de The Parents' Network, un proyecto desde la Fundación Archewell, que para Markle resultó en una forma de poder hablar abiertamente sobre los ataques en redes sociales.

"Cuando has pasado por cualquier nivel de dolor o trauma, creo que parte de nuestro viaje de sanación, y ciertamente parte del mío, es poder ser realmente abierta al respecto. Y sabes, no he podido explicar en profundidad mi experiencia, pero creo que nunca querría que alguien más se sintiera así, que alguien más hiciera ese tipo de planes y que nadie le creyera.

"Por lo tanto, si expresar lo que he superado puede salvar a alguien o animar a alguien a que realmente se preocupe por cómo está y no asuma que la apariencia es buena y que todo está bien, entonces vale la pena. Aceptaré el castigo por eso", comentó.

La iniciativa lanzada a través de la fundación de la pareja, "brindará apoyo crucial a los padres cuyos hijos han sufrido los efectos nocivos de las redes sociales, han enfrentado daños casi fatales, han manejado dificultades continuas de salud mental o han experimentado la trágica pérdida de un hijo", según un comunicado de prensa citado por Page Six.

Durante la entrevista, el Príncipe Enrique añadió que su proyecto también nace de su preocupación como padre al saber que los hijos no están a salvo en casa debido a la exposición que hay a las redes sociales.

"Creo que una de las cosas más aterradoras que hemos aprendido en los últimos 16 o 17 años de existencia de las redes sociales, y más recientemente, es que esto le puede pasar a cualquiera. Siempre hablamos de que, en los viejos tiempos, si tus hijos vivían bajo tu techo, sabías lo que estaban haciendo; al menos estaban a salvo, ¿no? Y ahora, pueden estar en la habitación de al lado con una tableta o un teléfono y pueden estar metiéndose en esos agujeros de conejo. Y antes de que te des cuenta, en 24 horas, pueden estar quitándose la vida", explicó.