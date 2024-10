Lanza fuerte mensaje político

El actor Michael Keaton lanzó un mensaje político dirigido a los simpatizantes de Donald Trump y Elon Musk.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Keaton criticó a quienes asisten a los mítines de estos líderes, con el argumento de que ni Trump ni Musk respetan realmente a sus seguidores.

"No te respetan de verdad. Se ríen de ti a tus espaldas; creen que eres estúpido. No quieren pasar el rato contigo. No tienen nada en común contigo-no son tus amigos," dijo el actor de 73 años, directamente a la cámara.

PURO DISPARATE

Keaton también recordó una declaración de Trump de hace años, cuando dijo que podría disparar a alguien en la Quinta Avenida y aun así recibir apoyo. Según el actor, esta frase ilustra la falta de respeto hacia sus fans.

"Básicamente lo que está diciendo es que estas personas son tan tontas y estúpidas que aún votarían por él. No te tienen respeto, créeme".

La campaña de la candidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, apoyada por Keaton, compartió recientemente un video del actor mientras realizaba campaña en el oeste de Pensilvania, que el actor describió como una zona muy importante en esta elección.

"Lo que quiero decirle a todos los menores de 30 años es que tienen la oportunidad de ser héroes aquí. Tienen la oportunidad de hacer una verdadera diferencia. Eso es en lo que me estoy enfocando. Esto se está poniendo realmente aterrador. ¿Yo? Si (Trump) es elegido, lo más probable es que esté bien. La clase media no va a estar bien. Si eres joven, no vas a estar bien. Te lo digo, se va a poner mal. Odio ser tan negativo. Como dijo Kamala, no vamos a volver atrás", dijo Keaton.

El actor es parte de una lista de celebridades que han hablado abiertamente sobre la situación política en Estados Unidos.