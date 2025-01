Maribel Guardia y la denuncia contra su nuera por protección de su nieto

Sin dar muchos detalles, Maribel Guardia compartió que por un deber moral se vio en la necesidad de levantar una denuncia en contra de Imelda Tuñón, viuda de su hijo Julián Figueroa, y madre de su nieto, José Julián.

La actriz, cantante y bailarina costarricense de 65 años, aseguró que esta acción legal que emprendió es con la intención de proteger a su nieto, de 6 años de edad.

"Con dolor, comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo afán de entrar en ningún detalle ni de lastimar su imagen", publicó Maribel en su cuenta de Instagram.

"Sólo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determine prudente".

Tras el anuncio de Guardia, Imelda, quien es una cantante oriunda de Veracruz, publicó en su perfil de Instagram una historia con el mensaje: "caras vemos, corazones no sabemos", lo que originó rumores de que ambas llevan peleadas mucho tiempo.

Sin embargo, hasta diciembre del año pasado, la relación entre Maribel e Imelda parecía ser muy buena, pues la joven le dijo a un programa de espectáculos que Guardia era su "confidente" y que se encontraba tranquila soltera.

Este mismo martes, trascendió una supuesta respuesta de Tuñón a la usuaria @melissa.gonzalez234 en su Instagram, quien le preguntó por qué la costarricense la había denunciado.

"Porque quiero vivir sola con mi hijo, por eso me lo quiere quitar. Yo no voy a declarar nada, a ella es a la que le gusta hacer show", fue la supuesta respuesta de Imelda a la internauta, según varios medios locales, aunque el mensaje ya no aparece en su cuenta.

Tuñón se casó con Julián Figueroa en 2018 y tras la muerte del cantante, hijo de Joan Sebastian, en abril del 2023, Imelda se fue a vivir con su suegra, agradeciéndole estar para ella en todo momento.