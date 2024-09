Viaje por el tiempo: Por amor al ´Rey´

José Alfredo Jiménez Medel, hijo menor de "El Rey" José Alfredo Jiménez, se encuentra promocionando en el Valle de Texas el espectáculo "Así fue mi padre", que nos llevará por el túnel del tiempo para conocer más de su vida, canciones e inspiración a través de anécdotas inéditas narradas por sus más grandes amigos, con imágenes nunca antes publicadas, videos memorables y testimoniales recolectados en 30 años de investigación.

"Así fue mi padre" tiene como punto central a José Alfredo

Jiménez, el compositor más importante de la música mexicana, el ´Rey Midas´ de la música vernácula, y llega al McAllen Performing Arts Center, este próximo viernes 13 de septiembre a las 20:00 horas.

30 AÑOS DE INVESTIGAR

En entrevista con EL MAÑANA DE REYNOSA, José Alfredo Jiménez Medel nos adelantó que serán un sinnúmero de anécdotas inéditas, videos, fotografías, testimonios y mucho más que ha recabado a lo largo de 30 años que le llevó concentrar toda esta investigación que en dos horas es mostrada al público, alternada con la música incomparable de "El Hijo del Pueblo".

Jiménez Medel invita al público de ambas fronteras al espectáculo "Así fue mi padre", donde sorprenderá con las historias y vivencias de "El Rey" por medio de vanguardista multimedia, 15 artistas y músicos en escena, donde el público redescubrirá la vida y obra del más grande cantautor de la música mexicana.

TESTIMONIOS

El hijo menor de "El Rey" dijo que este show cuenta con testimonios de Rubén Fuentes, Armando Manzanero, Juan Gabriel y Vicente Fernández, entre otros. En el marco musical aparecen en escena El Mariachi Siete Leguas, dirigido por Emilio Santos en la voz femenina Myrna Lozano, y Luis Alfredo Jiménez, nieto del cantautor, y son 60 canciones que se van intercalando con anécdotas.

Esta puesta en escena que se estrenó el año 2015 en la Ciudad de México se ha llevado con gran éxito a la República Mexicana, Colombia y ahora a Estados Unidos.

ES CULTURA

El actor y productor explicó que es un espectáculo cultural, una investigación que no la hizo con el fin de llevarla a un espectáculo, sino por amor a su padre, pues tenía 7 años cuando su padre falleció y por lógica tuvo poco trato con él y buscó descubrir quién había sido su padre. Más allá de los escenarios, películas, canciones, él buscaba conocer al ser humano y la única manera era investigando sus diferentes facetas.

Jiménez Medel aseveró que su padre siempre apostó por la honestidad, pues era un autor vivencial, decía lo que estaba viviendo, sin importante si vende o no vende, pues asegura que él nunca escribió para hacer dinero, para él componer era una especie de catarsis.

Amigos de Reynosa, los esperamos el 13 de septiembre a presenciar el espectáculo ´Así fue mi padre´, en McAllen, para que conozcan realmente quién fue José Alfredo Jiménez como amigo, padre, hijo y como ser humano a través de una historia que les vamos a contar. Único día, única función, boletos disponibles. - José Alfredo Jiménez Medel / Actor y productor

UNA PROBADITA

Y un adelanto de lo que es el espectáculo fue una anécdota en la que explica que su padre es el único cantante que abrió un subgénero de la música ranchera e implementó la canción de cuna cuando escribió "Arrullo de Dios", una canción de 1966 y la cual le robó lágrimas cuando la hizo, y al ser descubierto por su hijo mayor, José Alfredo Jiménez le dijo: "Cuando la emoción vence al corazón, los hombres también lloran".

TENÍA UN DON

Para este show, el hijo de "El Rey" tiene cada historia documentada con evidencias para que no quede en el dicho del hijo; al final del día él es el hilo conductor del espectáculo, pero los que cuentan la historia son Raphael,Tania Libertad, Facundo Cabral, la gente que convivió con su padre y dicen lo que para ellos representa José Alfredo Jiménez.

"No vale nada la vida, la vida no vale nada, comienza siempre llorando, y así llorando se acaba", es como resuelve el fenómeno de la vida en dos líneas, con un talento indiscutible de "El Hijo del Pueblo"; es por ello que deciden compartir todo sobre su padre José Alfredo Jiménez, que no le pertenece a la familia, le pertenece a la gente.

Si algo es una garantía es un viaje a la nostalgia con la música de El Mejor, tanto así que sigue siendo reversionando y ha traspasado la barrera de las generaciones en voz de Luis Miguel, Maná, Cristian Castro, Enrique Bunbury, Carlos Vives, entre otros.

LA HISTORIA CON EL MAÑANA

"Antes que nada, un agradecimiento muy especial a EL MAÑANA. Tengo una anecdota muy importante de mi padre con EL MAÑANA de Nuevo Laredo, tengo la fortuna de ser amigo de Ramón Cantú, hijo de Ninfa Deándar, le tengo un cariño especial al periódico, pues doña Ninfa y Ramón tuvieron un detalle muy bonito conmigo cuando nació esta aventura llamada "Así Fue mi Padre": a mediados del 2015 el proyecto existía sólo en mi cabeza y requería de patrocinadores; sabiendo que Ramón

es muy fan de mi padre, me acercó a él para decirle de la idea solicitando que apoyaran mi proyecto, y eso me presentó a Ninfa, muy elegante y distinguida, y me dijo: ´Te voy a contar una historia. Hace muchos años nosotros organizábamos eventos gratuitos para las madres, y en una ocasión contraté a tu padre para que cantara en dos eventos, en Nuevo Laredo y Reynosa; se hizo el arreglo, se le dio anticipo y antes del show se le pagó con un cheque, y cuando termina el show me manda a hablar tu padre y me dice: le quiero devolver su cheque, y pregunto ¿por qué? y dice tu padre: yo me acabo de enterar que el evento es una contribución a la comunidad, y si usted no le cobra a la gente, yo tampoco le cobro a usted, y por favor no lo diga, es mi contribución´; eso me lo platicó doña Ninfa, y termina diciendo: ¿Cómo quieres que te ayude, José Alfredo? Siempre estaré agradecido con ellos, pues ellos creyeron en mi proyecto y me apoyaron al igual que el filántropo Pancho Ochoa, CEO del grupo Palenque Grill, él también confió en mi proyecto".

Este espectáculo llega a McAllen gracias a la intervención e impulso de Pablo "Paul" Villarreal Jr., American Global Promotions y con la coordinación de La Potranka Promotion.

UN ÍCONO

José Alfredo componía, cantaba y llenaba recintos, y se dio el lujo de cantar en el atrio de la iglesia de Dolores Hidalgo, donde inició la guerra de Independencia de 1810.