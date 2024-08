¡Reavivan la llama! Inician Juegos Paralímpicos de París 2024

PARANATACIÓN Jesús Rey López – Heat 1 – 100 metros dorso masculino S2 – 2:59 am Cristopher Tronco Sánchez – Heat 2 – 100 metros dorso masculino S2 – 2:59 am Haidee Aceves Pérez – Heat 1 – 100 metros dorso femenil S2 – 3:13 am Fabiola Ramírez Martínez – Heat 1 – 100 metros dorso femenil S2 – 3:13 am Karina Hernández Torres – Heat 3 – 200 metros libre femenil S5 – 04:31 am Gustavo Sánchez Martínez – Final 50 metros pecho masculino SB3 – 12:12 pm PARATAEKWONDO Claudia Romero Rodríguez – Cuartos de final K44 -47 kg femenil – 05:10 am Jessica García Quijano – Cuartos de final K44 -52 kg femenil – 05:32 am PARATIRO CON ARCO Samuel Molina Néñez – Ronda de clasificación recurvo – 06:00 am Víctor Sardina Viveros – Ronda de clasificación – 10:00 am