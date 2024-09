Valora Lema posición de Pumas previo al Clásico ante América

Gustavo Lema, técnico de los Pumas, valora el que a pesar de las críticas su equipo marche en la quinta posición, en zona de acceso directo a la Liguilla.

"Es como es el torneo. No me sorprende. No me voy a subir al caballo de decir, 'estamos quintos'. El clima era malo, la situación no, pero cuando pierdes son palabras, hay que tomarlo con tranquilidad estamos en una posición muy buena, atrás de los cuatro equipos de los que todo mundo habla.

"Pateamos 20 tiros al arco, 11 a portería, el equipo va por buen camino, vinieron los resultados y se acomodó todo. Lo de la contundencia muchas de las situaciones se las generaron en jugadas individuales, hubo un montón de circunstancias, los goles que erraron Memo (Martínez), el 'Mellizo' (Rogelio Funes Mori), Alí (Ávila), se las generaron con movimientos de ellos, si el equipo generó tanto es porque lo hicieron bien, obviamente faltó la contundencia", dijo el timonel en conferencia de prensa.

Reveló que el autor del gol, Ignacio Pussetto, tuvo problemas estomacales y pasó la noche en el hospital.

NO SALIÓ COMO ESPERABA

Cirilo Saucedo, auxiliar técnico de Xolos comentó que mostraron una propuesta ofensiva, con el valor de jugar la pelota desde la salida. Su declaración se produce en el contexto del amplio dominio del rival.

"No nos llevamos un resultado que lo buscamos y queríamos porque nos ponía en los primeros tres o cuatro lugares, nos vamos tristes, dolidos, el mismo grupo se da cuenta de que tiene alcance para pelear", comentó.

Cirilo comentó que Carlos González causó baja por temas familiares, razón por la cual habilitaron al defensa central Unai Bilbao como nueve.