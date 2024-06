Espera ´Berte´ su naturalización para llegar al Tri

MONTERREY, NL

Germán Berterame, delantero de Rayados, dijo que está a la espera de concluir con su trámite de naturalización como mexicano, pues quiere integrar la Selección Nacional.

Desde el año pasado, el jugador argentino inició con el proceso, pero aún no recibe su carta de naturalización a la cual aspira, tanto por su estadía de más de cinco años en México, además de ser padre de hijas mexicanas.

"Bere" dijo que de momento le toca esperar, sobre todo ahora que recién terminaron las elecciones en México.

"Es cuestión de esperar. Ustedes saben muy bien lo que tarda, y más ahora con las elecciones que hubo, entonces es cuestión de que me digan andar (ir) a la Ciudad de México y te van a dar ya el pasaporte. O sea, es cuestión de esperar y nada más", explicó Berterame tras la práctica en El Barrial.

¿Te gustaría ir a la Selección?

"Y por algo lo estaría haciendo (el trámite de naturalización) ¿no? Si no, no tendría esa ilusión (jugar en el Tri). A ver, si no, me hubiese quedado con Argentina y me hubiese quedado allá. La ilusión que tengo es porque realmente quiero estar (con México), y realmente lo que tengo que hacer es poder ayudar", respondió.

¿Ya hablaste con el entrenador nacional Jaime Lozano?

"No, no, con él (Jaime Lozano) todavía no he hablado. No he hablado nada con él. Pero bueno, como te digo, yo solamente estoy esperando que me avisen y ya", agregó.

Sobre la nueva temporada que han iniciado, Berterame expresó que espera una competencia sana en su posición, con Brandon Vázquez y Roberto De la Rosa, para dar lo mejor de sí, por el bien del equipo.

"Siempre va a ser sana. Siempre va a ser esa competencia sana, que es lo que permite también el ´Tano´ (Fernando Ortiz). A ver, nosotros somos jugadores, somos compañeros. Y siempre el que va a estar mejor va a jugar", añadió.

"Creo que una pretemporada nueva, con mucha ilusión, con jugadores que van llegando también, entonces es meterle más que nada, mejor todavía como lo venimos haciendo.

, darle mucha más importancia y tratar de que sea un semestre de la mejor manera", comentó el delantero.