Se lleva Rodri el Balón de Oro

Rodrigo Hernández, volante del Manchester City ganó hoy el Balón de Oro 2024, en medio de la polémica y el boicot del Real Madrid que esperaba que su delantero, Vinicius Jr. fuera el elegido.

En la ceremonia que tuvo lugar en el Teatro del Chatelet en París, Rodri fue aplaudido y reconocido por todos los asistentes.

Aunque seguidores y directiva del cuadro merengue protestaron por la designación del volante de la Selección de España, lo cierto es que méritos no le faltaron al jugador de La Furia.

Rodri se proclamó Campeón de la Eurocopa 2024 con la Selección Española.

Ganador de la UEFA Nations League 2023, Campeón de la Premier League 2023-2024 con Manchester City.

Ganador del Mundial de Clubes 2023 con el City.

Con la escuadra inglesa también sumó la Supercopa de Europa 2023 y Balón de Oro en el Mundial de Clubes del año pasado.

La futbolista del Barcelona, Aitana Bonmatí, ganó el Balón de Oro 2024 en la categoría femenil.

Por parte, Lamine Yamal, la joven revelación del Barcelona, se adjudicó el trofeo Kopa, que reconoce al mejor jugador de Europa menor de 21 años.

Vinicius Junior no viajó esta mañana a París, luego de que les filtraran que no sería el ganador del Balón de Oro, acto seguido el resto del equipo también canceló y vía redes sociales lanzaron este mensaje, desacreditando a la organización.

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", declaró el club madrileño.

Uno de los momentos emotivos de la noche fue el homenaje que se le rindió a Francisco Beckenbauer, fallecido el 7 de enero de este año.