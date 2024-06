Demanda familia pesquisa federal por muerte de hombre en prisión

Fort Worth, Texas.- La familia de un hombre de Texas que murió después de un altercado con los carceleros, incluido uno que clavó su rodilla en la espalda del recluso, pidió una investigación federal sobre las prácticas en la cárcel.

Anthony Johnson Jr., de 31 años, exmarine, murió el 21 de abril después del altercado, que según las autoridades comenzó cuando Johnson se resistió a las órdenes de los carceleros durante una búsqueda de contrabando.

La semana pasada, el médico forense del condado de Tarrant dictaminó que la muerte fue un homicidio por asfixia.

Después de pelear con el personal de la cárcel del condado de Tarrant en Fort Worth durante dos o tres minutos, Johnson fue derribado al suelo, dijo el sheriff Bill Waybourn, y el carcelero Rafael Moreno colocó su rodilla sobre la espalda de Johnson durante unos 90 segundos mientras estaba esposado. Waybourn ha dicho que Johnson también recibió gas pimienta durante el incidente.

El abogado de la familia, Daryl Washington, dijo en una conferencia de prensa en Fort Worth el martes que lo que hace que las cosas sean tan difíciles para la familia es que la muerte "era totalmente evitable".

"Esta familia quiere más que nada ver que habrá cambios en la cárcel del condado de Tarrant porque se supone que los padres no deben enterrar a sus hijos", dijo Washington.

Waybourn ha dicho que Moreno no debería haber usado su rodilla cuando Johnson ya estaba esposado. Waybourn inicialmente despidió tanto a Moreno como al teniente Joel García, el supervisor de turno, pero los reintegró aproximadamente una semana después y los puso en licencia administrativa remunerada porque la oficina del sheriff dijo que los despidos no siguieron el protocolo oficial.

"Tenemos personas incompetentes, sin capacitación e inhumanas", trabajando en la cárcel, dijo el padre de Johnson, Anthony Johnson Sr., en la conferencia de prensa.

El exmarine había sido arrestado dos días antes de su muerte por supuestamente usar un cuchillo para amenazar al conductor de un vehículo. Su familia le dijo al Fort Worth Star-Telegram que sufría una crisis de salud mental.

Randy Moore, abogado de García, dijo en un mensaje de texto a The Associated Press que el papel de García en la pelea era limitado y que el uso de la fuerza era necesario. El abogado de Moreno no respondió de inmediato un mensaje telefónico el martes.





LA INVESTIGACIÓN

Los Texas Rangers están investigando la muerte de Johnson. El congresista Marc Veasey, que representa el área de Fort Worth, y la comisionada del condado, Alisa Simmons, han pedido una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los problemas en la cárcel.

La fuerza utilizada en la muerte de Johnson tiene como objetivo detener y someter a las personas sin matarlas; sin embargo, ha sido cada vez más objeto de escrutinio tras la muerte de George Floyd en 2020.

Floyd murió después de que un oficial de policía de Minneapolis lo inmovilizó boca abajo en el suelo durante nueve minutos y le clavó una rodilla en la nuca, un incidente que provocó indignación en todo el país.





Brutalidad policíaca Una investigación de AP publicada en marzo encontró que más de 1.000 personas murieron en una década después de que la policía utilizara retenciones físicas y armas supuestamente más seguras que las armas de fuego. En cientos de muertes, la policía violó directrices bien conocidas para sujetar a las personas de forma segura. La mayoría de las violaciones consistieron en inmovilizar a las personas boca abajo, de manera que pudieran restringirles la respiración, como le sucedió a Johnson, o aturdirlas repetidamente con Tasers.