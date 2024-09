Urge capacitación

Este 2024, prácticamente el Servicio Nacional del Empleo (SNE) se olvidó de Río Bravo, pues a diferencia de otros años no se trajeron cursos de capacitación como en otras ocasiones.

Jóvenes que buscan desempeñar oficios o técnicas para el autoempleo no tienen opciones asequibles para capacitarse.

"Quiero ganar algo extra, con mi sueldo no me alcanza, pero no hay dónde capacitarse", comentó el joven Raúl Ríos, residente de Misiones del Puente.

Construcción, herrería, soldadura y otras disciplinas son las más demandas por jóvenes ávidos de tener nuevas habilidades.

A falta de oferta de capacitación por instancias oficiales, los jóvenes que son la principal fuerza de trabajo y que no cuentan con recursos para sufragar capacitación privada ven cómo sus aspiraciones a una vida mejor se desvanecen.

Otras instancias, incluso de asistencia, tampoco cuentan con instrucción para el trabajo, lo que estanca las ilusiones de los ciudadanos del mañana.