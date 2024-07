Demandan a la policía vigilancia en las escuelas de Matamoros

Matamoros, Tam.- Durante la reunión de la Mesa de Seguridad en este municipio, se solicitó a las corporaciones para que incrementen los rondines por las escuelas en lo general, considerando que está por iniciar el periodo vacacional y con ello pueden aumentar los robos en las mismas.

La secretaria de Educación, Cultura y Deportes, Genoveva Hi González, señaló que aún no concluyen las clases, pero en algunas se ha observado que ya no están acudiendo y es por eso que ya se presentan algunas situaciones de inseguridad, como la que se vivió en estos días.

Comentó que así mismo se esta haciendo un llamado a los directores de las escuelas para que se reactiven los comités de vigilancia para que de esta manera se trabaje con la comunidad de manera conjunta para evitar que haya actos vandálicos y robos en las instituciones educativas.

Resaltó que se necesita trabajar de manera conjunta para evitar que haya robos, esto mediante la vigilancia por los padres de familia y los mismos vecinos de la escuela con la finalidad de hacer el llamado a las autoridades en caso de alguna irregularidad que se llegue a observar.