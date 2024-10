Invitan a Sheinbaum a revisar fallo contra reforma al PJ

La Presidenta Claudia Sheinbaum, a través de su equipo jurídico, tiene la puerta abierta para revisar el fallo que le ordena eliminar la reforma judicial del Diario Oficial, porque está enterada de su existencia, aunque diga que recibió una notificación "vacía".

Así lo manifestó el Magistrado Juan José Olvera López durante la conferencia matutina del Poder Judicial de la Federación luego que la jefa del Ejecutivo federal dijera que fue avisada de esta resolución a través de un código electrónico QR que al abrirlo no tenía ningún contenido.

Entre risas, Sheinbaum exhibió en su "mañanera" un teléfono celular con la notificación vacía y dijo que seguía a la espera de ser notificada de la suspensión provisional que le ordena retirar del Diario Oficial de la Federación la publicación del decreto de reforma.

"Aquí, como pasa en todos los juicios, hay muchas formas de enterarse, una es recibir el documento formal, incluso con otra persona que no sea ella, y otra es que se dé por enterada; aquí el tema trascendente es: ¿está enterada o no? Está enterada, ella misma lo ha hecho público", dijo Olvera.

"La cuestión de si puede ver a través del QR o no, esta es una cuestión operativa, es para facilitarle el conocimiento hasta la comodidad de su dispositivo que pueda verlo, como cualquier ciudadano, pero también tiene la puerta abierta para presentarse en el tribunal, desde luego no pretendemos que la Presidencia lo haga, pero a través de su equipo jurídico, para que se imponga no sólo de esa decisión, sino de todo el expediente, como lo hace cualquier ciudadano ante cualquier juicio".

La orden de retirar la publicación oficial del decreto de reforma fue dictada el pasado 23 de septiembre por Nancy Juárez Salas, Jueza Décimo Noveno de Distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, al conceder una suspensión definitiva.

El magistrado Olvera insistió en que lo relevante de este asunto es que Sheinbaum está enterada del fallo de la juez y, por tanto, puede recurrir a las vías legales para debatirlo.

"Quiero con esto decir que enterada está, porque ella misma se ha dado por enterada, que eso es lo importante, si quiere conocer los detalles de la decisión como cualquier ciudadano, tiene muchos mecanismos, entre otros presentarse físicamente,pedir copias de la resolución a través de su equipo jurídico y poder generar debates sobre cada coma de esa decisión judicial", señaló.

"Pero lo importante es que está enterada, me parece que eso es lo que debemos rescatar para este caso, como cualquier otro caso que se presenta en los tribunales".