'Pantelhó te necesita', claman desplazados a Sheinbaum

Por: Agencia Reforma

Diciembre 06, 2024 - 09:12 p.m.

Chiapas, México.- Chiapa de Corzo.- Un grupo de desplazados de Pantelhó pidió a la Presidenta Claudia Sheinbaum liberar a la población que permanece atrapada desde hace cuatro días en este municipio ante el recrudecimiento de la violencia.

Durante la inauguración de la ampliación y renovación de carretera Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de las Casas, los manifestantes desplegaron pancartas e imploraron la intervención de la Mandataria.

"Pantelhó te necesita" , gritaron cuando la Presidenta comenzaba su discurso.

"Sí, lo sabemos y ahora platicamos", atajó Sheinbaum.

"Además, quiero decirles que desde ayer encargué a la Secretaria de Gobernación para que atienda el tema de Pantelhó con el Gobernador Rutilio (Escandón) y ahora con el gobernador entrante Eduardo Ramírez. Entonces, sí, lo tenemos en mente, vimos hoy el tema en gabinete y ahora platico con ustedes y los vamos a atender" , señaló.

Los desplazados, entre quienes había personas con los rostros cubiertos con cubrebocas, señalaron que el problema, surgido hace casi cinco años, en lugar de solucionarse se ha agravado.

"Nuestros familiares están encerrados, no tienen alimento, no tienen agua potable, no tienen luz, no tienen señal telefónica, estamos incomunicados desde hace cuatro días", indicó una mujer que se atrevió a hablar ante los reporteros, luego de la negativa de la mayoría de sus compañeros.

- ¿Quién los tiene encerrados?

"El grupo paramilitar el Machete y hay otro grupo también que se creó hace poco que tiene integrantes del bueno, hay otro grupo que están peleando entre ambos", indicó.

El pasado martes, se registró un enfrentamiento entre el grupo de autodefensas conocido como "El Machete" contra presuntos integrantes de "Los Herrera", con quienes disputan el control de Pantelhó desde julio de 2021.

Tra varias horas, "El Machete" dijo haber tomado el control de la presidencia municipal.

"Hoy, 3 de diciembre, nosotros, las autodefensas, por órdenes de las 65 comunidades hemos tomado la presidencia de nuestro pueblo de Pantelhó", dijo un hombre mediante un video difundido en redes sociales.

Al término de la ceremonia, Sheinbaum se acercó a hablar con los desplazados para reiterarles que está al pendiente del tema.

"(Nos dijo) que va a tomar cartas en el asunto, pero eso nos dijo también Andrés Manuel (López Obrador) hace cuatro años y no hicieron nada. O sea, (solo) dieron el mando a otro grupo y lo único que queremos es la paz de nuestro pueblo, queremos poder vivir bien como antes lo hacíamos y no hemos podido", indicó la mujer desplazada.