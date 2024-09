Avala Congreso local pase de Guardia Nacional a Sedena

Entre críticas por su transferencia a las Fuerzas Armadas, el Congreso de la Ciudad de México avaló la reforma que transfiere a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El Congreso local discutió por casi tres horas la minuta que les remitió el Senado para votarla y que Morena y sus aliados dieran su aval por mayoría calificada, con 43 votos.

Tras la aprobación de la reforma por el Senado de la República, la minuta llegó a Donceles.

Esta vez, los legisladores decidieron no esperar más tiempo, como en el caso de la reforma al Poder Judicial, y poner a discusión del Pleno la minuta.

"Más militares no promueven la paz. La seguridad quedará en un marco legal que no responde a la naturaleza de la guardia nacional, no fortalece al mando civil, por eso, no podemos estar a favor de esta reforma que tiene su naturaleza en la mentira y en el engaño", reclamó la diputada Claudia Susana Romero.

Diputados del oficialismo defendieron la propuesta que surgió desde el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a la par que la Oposición reclamó que Morena fue quien prometió regresar al Ejército a los cuarteles.

Durante la votación, los diputados del oficialismo lanzaron consignas a favor de la Guardia Nacional, mientras que la Oposición fijó su postura en contra.

Con la aprobación, la Tercera Legislatura se convierte en una de las 17 que se requieren para el aval de la reforma constitucional.

Por la mañana, el Congreso avaló por unanimidad la reforma que avala el reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho.