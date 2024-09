Protestan contra reforma judicial en Congreso de Jalisco

Un grupo conformado por unas 50 personas que se identificaron como trabajadores del Poder Judicial de la Federación, se manifestaron este jueves afuera del Congreso de Jalisco en contra de la reforma judicial federal que se prevé será rechazada por el Legislativo jalisciense, en una plenaria que se realizaría esta noche.

La reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, al ser una reforma constitucional requiere el respaldo de al menos 17 de los 32 Congresos estatales del País, lo cual ya se consiguió y, por tanto, la decisión que tomen los diputados jaliscienses no tendría repercusión.

A una voz los manifestantes gritaban "El Poder Judicial sigue de pie, sigue de pie", y demandaron al Legislativo local oponerse a la reforma judicial que establecerá la elección de jueces, Magistrados y Ministros mediante voto directo y en las urnas.

"Cada ciudadano tiene que exigirles a sus diputados que hagan su trabajo, pero, sobre todo, la ley es muy clara, todos los diputados se tienen que informar (sobre) la trascendencia de este tipo de reformas y ellos nos tienen que explicar a nosotros", dijo la manifestante Patricia Maeda González, quien presumió laborar como oficial administrativo en la Judicatura federal.

"Tenemos que seguir luchando y luchando, y luchando (). Desde el inicio, desde las bases de esta reforma constitucional, de esta reforma judicial, todo ha estado viciado y se han estado saltando todo el protocolo, todos los procedimientos legales para que la reforma judicial llegara hasta la Cámara de Senadores, ahora a congresos estatales", agregó.

Aunque el aval del Congreso de Jalisco ya no es necesario para que se sostenga la reforma judicial, los diputados de MC, PAN y PRI anunciaron que votarán en contra de esa modificación constitucional y, al sumar mayoría de votos, impedirían la aprobación del documento.

"Me da mucho gusto que continuemos en la lucha, que esta lucha por México no terminó con la votación en el Senado, no terminó con la votación de la mitad de los Congresos que hoy lastimosamente vemos que muchos de ellos no hicieron su función como parte del Constituyente permanente", dijo la legisladora priista Hortensia Noroña al reunirse con los manifestantes afuera del Congreso.

"La fracción del Partido Revolucionario Institucional por supuesto que haremos un duro posicionamiento, y no acompañaremos la hoy mal llamada reforma judicial que destruye el estado de derecho", acotó.

Las coordinadoras de las bancadas de MC y PAN, Marcela Padilla y Claudia Murguía, respectivamente, anticiparon que en la sesión de Pleno del Congreso estatal que se prevé ocurrirá a las 20:00 horas de este jueves, votarán en contra.