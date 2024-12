Detecta Claudia Sheinbaum precios altos de gasolina; instruye revisión

Por: Agencia Reforma

Diciembre 30, 2024 - 10:34 a.m.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que detectó precios altos de gasolina en sus giras por el País, por lo que instruyó a la Secretaría de Energía y a Pemex a revisar con empresarios del sector qué causa los aumentos.

En conferencia, reprochó que en algunos estados, el costo de la gasolina Magna es de hasta 26 pesos, y si bien admitió que no hay un tope máximo de costos, informó que urgió a Luz Elena González, titular de Sener, atender el caso.

"Sobre el tema de los precios de la gasolina, la semana pasada le di instrucción a la Secretaría Energía para que se sentara con todos los gasolineros, todos los que tienen estaciones de servicio, las distintas marcas, porque en este recorrido por el País que he estado haciendo, pues hay lugares donde la Magna está a 26 pesos, que es totalmente fuera de de norma.

"En realidad no hay un precio máximo para la gasolina, está..., no hay, no está establecido eso desde el 2013 con la reforma energética desapareció el poner precios máximos, pero no es posible que los precios en algunos lugares estén como están", se quejó.

La Mandataria señaló que la gasolina debe venderse a menos de 23 pesos y el análisis integral de Pemex y la Sener permitirá concluir que así sea.

Sheinbaum explicó que el aumento del IEPS, que aumentará el precio del combustible en 2025, es algo establecido en la ley y se aplicará porque permite contrarrestar la inflación ante efectos internacionales que lleven al aumento del precio del petróleo, como sucedió cuando fue la invasión de Rusia a Ucrania.

"Hay una ley desde hace mucho tiempo que establece que se aumenta el IEPS, que es un porcentaje del precio de la gasolina de acuerdo con inflación de ese año, no es que nosotros habíamos establecido un aumento particular para ese impuesto", apuntó.

Aseguró que actualmente no existe una situación que justifique el alza en el precio del crudo, por lo que la gasolina tampoco debería subir.

"Nosotros vamos a seguir utilizando ese mecanismo, pero el precio del petróleo no ha aumentado realmente y eso significa, pues que el precio de la gasolina tampoco debería aumentar.

"Entonces estamos trabajando conjuntamente con la Secretaria de Energía, ella va a tener reuniones con los gasolineros y vamos a establecer mecanismos para que no tenga pues un aumento la gasolina", añadió.