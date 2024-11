Claudia Sheinbaum anuncia que aplicarán en Pemex un programa de austeridad

CIUDAD DE MÉXICO.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se implementará una política de austeridad republicana en Petróleos Mexicanos (Pemex), con el objetivo de hacer más eficiente a la empresa.

"Parte de lo que nos permite ahora la reforma constitucional es hacer Pemex más eficiente internamente. Vamos a implementar una política de austeridad republicana muy importante al interior de Pemex y, además, que la haga más eficiente", dijo.

En su conferencia mañanera, la Mandataria explicó que los ajustes estarán orientados a optimizar la administración y reducir costos, sin afectar los derechos laborales de los trabajadores.

En ese sentido, consideró que han sido entregadas muchas bases a trabajadores, pero dejó en manos del director de la petrolera, Víctor Rodríguez, el diálogo que tendrá que sostener con el sindicato, dirigido por el expriista, Ricardo Aldana.

"Aprovecho para decirles a los trabajadores que no tiene que ver con sus derechos laborales, para que no se me vaya a malinterpretar. De hecho, se hicieron muchas basificaciones, y ya será plática del director con el sindicato", manifestó.

La Jefa del Ejecutivo destacó que, actualmente, la empresa cuenta con una estructura compleja para operar con 3 subsidiarias y 40 filiales.

Por ello, adelantó que la reorganización buscará simplificar esta estructura.

"Es una sola empresa con tres filiales, no tres subsidiarias, 40. Pues vamos a aprovechar para disminuir costos", señaló.

Sheinbaum sugirió que esta medida podría extenderse a otras áreas instituciones del sector energético.

"Será una idea integral tanto de CFE como de Pemex", agregó.

A pesar de los anuncios para reducir costos en la petrolera, el pasado miércoles la empresa anunció la creación de dos nuevas filiales para Litio y Energía Verde.

Petróleos Mexicanos reportó una pérdida neta de 161 mil 335 millones de pesos en el tercer trimestre de 2024, el último periodo a cargo de Octavio Romero Oropeza, ahora director del Infonavit.