Reportan a 3 jovencitas desaparecidas en Juárez, Nuevo León

Por: Agencia Reforma

Noviembre 25, 2024 - 09:25 a.m.

MONTERREY, NL.- La desaparición de al menos tres adolescentes que serían amigas, activó una búsqueda de las autoridades de los tres niveles de gobierno, en la Colonia Los Cometas, en Juárez.

Inicialmente se tenía la denuncia formal de dos adolescentes más: Kiara Gisselle Moreira Hernández, de 13, y de Regina Berenice Gómez Gutiérrez, de 14, pero a las 23:00 horas se reportó su localización, asegurando que fueron a una fiesta y decidieron quedarse más tiempo.

Se sabe de otras tres menores que no han sido ubicadas, pero de ellas no hay aún una denuncia, por lo que no se han identificado.

Una fuente allegada al caso aseguró que las cinco adolescentes serían amigas y viven en colonias aledañas a la Colonia Los Cometas.

Kiara Gisselle y Regina Berenice son de las colonias Vistas del Seminario, segundo sector, y del Fraccionamiento San Francisco, respectivamente.

Según la activación de búsqueda el sábado fue la última vez que las vieron.

En el sector un Ministerio Público realiza las indagatorias pertinentes con apoyo de detectives del Grupo Especial de Búsqueda Inmediata, de la Agencia Estatal de Investigaciones y otras corporaciones policiales.