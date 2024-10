Sacerdote Marcelo Pérez es asesinado en Chiapas

El sacerdote Marcelo Pérez Pérez, reconocido por su activismo en Simojovel, Pantelhó y San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas, fue asesinado al salir de la misa que oficiaba esta mañana en el barrio Cuxtitali.

De acuerdo con testigos, el sacerdote salía de la iglesia y le dispararon frente a algunos feligreses.

Pérez fue uno de los sacerdotes que el pasado 13 de septiembre encabezó la marcha por la paz en Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado, en la que casi 3 mil católicos de las diferentes diócesis caminaron por dos horas.

"Retorno seguro para desplazados forzadamente", "Alto a los proyectos de muerte", "No a la destrucción de la madre tierra", "Justicia", "No a la guerra", "No a los narco políticos" fueron algunas de las consignas durante la movilización.

En la marcha, los inconformes también gritaron el nombre de Samuel Ruiz, el legendario Obispo cercano a los pueblos indígenas.