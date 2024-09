AMLO: ´Aquí concluye nuestra obra´

Chetumal, QR.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio prácticamente por concluida su gestión al frente del Gobierno federal, al encabezar una ceremonia de entrega de reconocimientos a quienes participaron en la construcción del Tren Maya.

Durante una ceremonia en la capital de Quintana Roo, el Mandatario agradeció a empresarios, fuerzas armadas y funcionarios públicos que participaron en la construcción del Tren Maya.

"Aquí concluye prácticamente nuestra obra, nuestra tarea, vamos en unas horas más, en dos días o menos a entregar la encomienda, el encargo, de Presidente de México a la Presidenta Claudia Sheinbaum, una extraordinaria mujer que va ser por primera vez en la historia Presidenta de México.

"Hechos, no palabras, ya hemos hablado bastante y solo me resta agradecer a todos los que participaron en la construcción de esta majestuosa obra, el Tren Maya, no se había hecho una obra así en décadas en nuestro País y es la obra más importante en el mundo en los últimos años. También recordar que esta obra se financió con recursos del presupuesto público, no se contrató deuda para hacer esta obra", destacó el Mandatario.

En su recuento de agradecimientos, López Obrador enfatizó la labor de ingenieros militares, encabezados por el General Ricardo Vallejo; así como de las compañías ICA, Carso, Indi, Mota Engil y Alstom.

Destacó la labor del empresario Daniel Chávez, quien participó en el acompañamiento de la construcción del Tren Maya, así como a miembros de su gabinete.





´ESTOY LISTA Y FUERTE´

La Presidenta electa Claudia Sheinbaum dijo que a su vez que concluía un capítulo de la transición del Gobierno federal.

"Yo tampoco tengo porqué hacerle la barba, pero usted está entre los grandes y es el mejor Presidente que ha tenido el País", dijo.

En su discurso, enlista algunos de los logros de la administración de López Obrador, a quien le agradeció por la "histórica transición".

"Estoy lista, estoy fuerte, está listo el pueblo para el segundo piso de la Cuarta Transformación", destacó.

Sheinbaum felicitó a los trabajadores que participaron en la construcción del Tren Maya.

"Las y los mexicanos nos sentimos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas", destacó la Mandataria electa.





Claudia irá a Guerrero

- La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, informó que, un día después de rendir protesta, viajará a Guerrero para estar con la gobernadora, Evelyn Salgado, donde harán una evaluación y planes para mantener la ayuda a los ciudadanos de la entidad junto con su próximo gabinete.

- En un mensaje a través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo dijo que también le dará continuidad al apoyo que se ha brindado desde el gobierno federal para Oaxaca y Michoacán, entidades que también se vieron afectadas por el paso del huracán John.