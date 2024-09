Acusa Ministra Ortiz 'ofertas' de Salinas Pliego

Loretta Ortiz, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo haber tenido ofrecimientos de parte de empresas de Ricardo Salinas Pliego antes de resolver uno de sus casos.

"Antes de empezar como Ministra, vinieron del grupo de Salinas Pliego, y me dijeron, y yo fui la primera que resolví una primera parte, vinieron y se acercaron y me dijeron: usted necesita que le manejen la publicidad, toda la imagen", afirmó en una entrevista con Telereportaje, estación de radio en Tabasco.

"No, yo no necesito eso...pero sabe uno que así se acercan las personas, esas son las formas de tentar, o te hago la publicidad, te pago tus boletos para ir a tus partidos de X, Y, Z con tu esposa, amante, amiga y te vas a los estadios y no se qué", agregó el pasado sábado de visita en Villahermosa.

Ortiz parece haberse referido a un recurso de revisión de Elektra que la Segunda Sala de la Corte desechó en enero de 2022, proyecto que ella presentó, y por el cual la empresa tuvo que pagar 2 mil 636 millones de pesos al SAT.

La Ministra heredó ese expediente de Fernando Franco, a quien reemplazó en la Corte a finales de 2021, y es similar a dos más de Elektra que la Sala revisará el 2 y 9 de octubre.

En la entrevista, Ortiz también reiteró su postura de que es ilegal el paro de labores de juzgados y tribunales federales, que inició el 19 de agosto en protesta por la reforma judicial, porque el acceso a la justicia es un derecho humano y un servicio público que nunca se puede suspender.

Sostuvo que cabría la destitución de quienes se sigan negando a impartir justicia, y que los inconformes "no pueden extorsionar" por la aplicación de una ley, que además, en este caso, es la Constitución.

"Es increíble", dijo. "Hay cantidad de temas que involucran tráfico de menores, trata de personas, violencia contra las mujeres, todo suspendido. ¿Por un paro?".

Ortiz, ex diputada federal de Morena, defendió la reforma, acusó que jueces y magistrados se protegen entre ellos, y dijo que cuando era consejera de la Judicatura Federal, le tocó el caso de un magistrado que llevaba once violaciones y no fue sancionado.

Sin embargo, la Ministra reconoció que la mayor parte del personal judicial no es corrupto y tiene vocación, y que es urgente una "gran, gran, gran" reforma a las fiscalías para complementar la del Poder Judicial.