Diputados aprueban en lo general eliminar Compranet

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 350 votos en favor y 100 en contra, el dictamen que expide la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum.

También reforma la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley de la Economía Social y Solidaria y la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Es complementaria de la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, aprobada ayer por la Cámara Baja, para crear la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas y eliminar la plataforma de Compranet.

Implementa la Tienda Digital del Gobierno Federal; renueva las estrategias de contratación pública y compras consolidadas; modifica la denominación de la figura de contratos macro por acuerdos macro.

Establece un órgano colegiado denominado Comité de Compras Estratégicas; impulsa el diálogo competitivo y la adjudicación directa con estrategia de negociación; establece condiciones favorables a sociedades cooperativas, organismos del sector social de la economía, Mipymes y a grupos de atención prioritaria.

Durante la discusión, la diputada Abigail Arredondo Ramos (PRI) acusó que la reforma, "en lugar de cerrar los caminos a la corrupción y al clientelismo, los termina por pavimentar", porque crea un sistema a modo para que el gobierno y sus funcionarios usen y destinen libremente los recursos públicos.

"Podríamos estar de acuerdo con este dictamen, si no fuera por los antecedentes que lo rodean, si no fuera por las evidencias documentadas de intromisión de los hijos del expresidente López Obrador en el Tren Maya y el sobrecosto de millones de pesos en su construcción. Si no fuera porque en el sexenio pasado se reservó la información sobre el costo real de obras faraónicas de Dos Bocas y AIFA, que por cierto siguen sin ser productivas, si no fuera por los antecedentes de malos manejos en casos como Segalmex, donde se robaron más de 15 mil millones de pesos, si no fuera por los señalamientos abiertos del gobierno de Estados Unidos sobre complicidad de funcionarios de la 4T con el crimen organizado", señaló.

Por su parte, el diputado Jacobo Mendoza (Morena) afirmó que las estrategias de contratación propuestas, como la consolidación de compras y los acuerdos marco buscan asegurar que el Estado tenga las mejores condiciones en cada contratación, y permitirán realizar una gestión más eficiente y transparente de los recursos, evitando las prácticas corruptas.

"Ahora resulta que el PRIAN viene a hablarnos de honestidad ¿a quién van a engañar? El pueblo sabe lo que hicieron, cuando gobernaron este país. Ustedes hundieron al país en la corrupción, la impunidad y los privilegios. Diseñaron desde los esquemas más burdos de corrupción, hasta los sistemas más sofisticados de fraude y desvío de recursos", reviró el legislador morenista.