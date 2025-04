Actriz del musical "Pretty Woman" cae de 2 metros de altura

La función apenas comenzaba cuando el drama se apoderó del escenario del Showcenter Complex en Monterrey, Nuevo León. La noche del 29 de marzo, la actriz protagonista del musical "Pretty Woman", Eva Gary, sufrió un fuerte accidente.

Durante la presentación, la joven cayó aparatosamente desde una altura de aproximadamente dos metros hasta la zona donde se encontraban los músicos. El público quedó en shock, y al principio, algunos creyeron que era parte del espectáculo, hasta que la actriz comenzó a gritar desgarradoramente.

De acuerdo con algunos medios, el accidente ocurrió en una escena donde Gary, cubierta con una toalla tras salir de bañarse, realizaba una secuencia de baile. Un mal giro la hizo perder el equilibrio y su coprotagonista, Jack Rasmussen, se quedó inmóvil sin poder reaccionar.

Minutos después, la producción anunció la cancelación del evento en la cuenta oficial de Facebook del musical.

Desde un hospital en San Pedro, Eva Gary publicó un video en Instagram donde se le ve con hielo en el rostro debido a la inflamación. "Tengo las dos muñecas rotas, una conmoción cerebral. Tengo una leve fractura en la nariz, que no va a llegar a mayores. Y ahora tengo mi cara muy hinchada. Fuera de eso, estoy lista para el show. Me siento bien. Ah, y también traigo unos puntos en el mentón", contó con ánimo.

También agradeció las muestras de cariño y apoyo que ha recibido. "He recibido muchas preguntas y no quiero dejar a nadie en la oscuridad. Les quiero decir que estoy bien, y en unas semanas todo habrá sanado. Gracias a todos en Monterrey, y en la Ciudad de México que me han escrito", concluyó.

Esta presentación correspondía a la tercera función de la temporada en Monterrey. "Me están atendiendo muy bien. No hay necesidad de preocuparse. Gracias", finalizó.