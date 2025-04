Karla Sofía Gascón responde a polémicas en las que se vio envuelta

Dos meses después de perder el Oscar a Mejor Actriz por su actuación en "Emilia Pérez" y enfrentar el rechazo público, la actriz española Karla Sofía Gascón sigue abordando la controversia que la rodeó, tanto por la temática de la película francesa como por las críticas que surgieron a raíz de antiguas publicaciones suyas en las que fue acusada de racista.

"Se juntó el hambre con las ganas de comer. Íbamos fenomenal porque hicimos una película maravillosa con unas actuaciones increíbles. Han sido tres años dedicados a este proyecto y, pues, hubo gente que quiso destrozar esta película", compartió la artista en una reciente entrevista en el programa "El Hormiguero".

Gascón considera que la película no fue el único objetivo del ataque, sino que también intentaron perjudicarla a ella, uniendo a personas transfóbicas de ultraderecha que no toleran las identidades de género distintas.

"Más toda la gente que era competencia de la película (en los certámenes internacionales), que obviamente no quería que ganáramos; las personas a las que no les ha sentado bien la película, las que odian a la gente que triunfa. Se juntó el hambre con las ganas de comer", reiteró.

La actriz explicó que, como consecuencia de estas presiones, la película fue atacada en múltiples frentes sin que pudieran responder a la avalancha de opiniones negativas. Señaló que fueron víctimas de un sistema de redes sociales dominado por el odio y la envidia.

En cuanto a los tuits rescatados por una periodista musulmana, que salieron a la luz durante la promoción de la cinta, y en los que Gascón criticaba al Islam como una religión machista y calificaba a George Floyd, afroamericano asesinado en Minneapolis en 2020, como "un drogadicto y un estafador", Karla dejó claro que no sentía la necesidad de defenderse de ello.

"Porque todas las cosas que se han dicho o no, son absurdas. Es imposible ponerme a explicar las cosas una por una. Que me hayan tachado de una persona racista me parece absurdo. Me han tachado de transfóbica, imagínate la tontería", expresó.

Reafirmó su lucha por la igualdad, los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT, así como su oposición a los extremismos y el fanatismo, insistiendo en que sus comentarios fueron sacados de contexto.

"Los contextos hay que mirarlos, y si son verdad esas cosas. Estamos en un mundo que está dominado por las redes sociales. Tenemos un problema muy grave, y creo que hay un control de nosotros a través de esas técnicas. Las redes sociales no son las personas reales, es un machaque constante a lo que a alguien no le interesa", añadió.

Karla Sofía Gascón y los pensamientos suicidas

La presión que experimentó la llevó a cuestionar su vida mientras se encontraba en París. Entre lágrimas, se sintió como en la época de la Santa Inquisición, y reconoce que, aunque sigue atravesando momentos oscuros, encontró fuerzas para seguir adelante.

"He llorado mucho, lo he pasado muy mal. Me he sentido como en la Inquisición. Paseando por el Sena con unos lagrimones, pensé de verdad en que a lo mejor sería bueno desaparecer. Hay momentos en la vida en los que dices: ´¿Para qué estoy en este mundo?´", confesó.

Sin embargo, su hija de 14 años fue lo que la motivó a no rendirse.

"Afortunadamente tengo una hija de 14 años que no dejaré por nada del mundo", reflexionó.

Finalmente, Karla dejó claro que siempre está dispuesta a disculparse cuando sea necesario, ya que reconoce que, en ocasiones, no tiene la mejor forma de expresarse, y dijo que respeta a todas las personas.