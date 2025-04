Claudia Sheinbaum: No habrá medidas en Monterrey hasta tener estudio de aire

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno federal no tomará medidas en la Zona Metropolitana de Monterrey hasta no tener los estudios científicos sobre los contaminantes que provocan la mala calidad del aire.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, la Mandataria federal dijo que espera que este año se recaben datos del primer estudio para empezar a aplicar medidas en la región.

"Hasta que no terminen bien esos estudios no se van a tomar medidas. Mientras tanto, pues obviamente se está haciendo la inspección en refinería, industrias, todo lo que normalmente se hace. No van a llevar mucho tiempo tampoco (los estudios), queremos que este año haya un primer resultado para que las medidas que se tomen -pues- realmente den resultados.

"Hay quien dice por ejemplo: 'en Monterrey hay que poner el hoy no circula'. Pues a lo mejor no sirve poner el hoy no circula en Monterrey y afectas a las personas. Entonces, por eso es muy importante el estudio científico y a partir de ahí tomar las medidas", comentó Sheinbaum.

La Mandataria federal detalló que es importante conocer en los estudios los diversos contaminantes que se emiten y su reacción en la atmósfera y señaló que la red de monitoreo de Monterrey es muy antigua.

"Entonces, lo que tenemos que saber es qué tipos de contaminantes hay en cada lugar y qué provocan que haya sus contaminantes en la atmósfera de ese lugar. Una parte es medir qué contaminantes hay, contaminantes que se emiten directamente, como el monóxido de carbono del escape de los coches o de las chimeneas de las fábricas. Hay otro contaminante, como por ejemplo el ozono o algunas partículas, que hay fuentes de emisión que se combinan en la atmósfera y ahora producen otros contaminantes como el que viene de los óxidos de nitrógeno y de los hidrocarburos o compuestos orgánicos volátil.

"En Monterrey, la red de monitoreo que tienen es muy antigua. Entonces, lo que se está diseñando con la UNAM es cómo instalar esa red de monitoreo para saber qué contaminantes hay, porque es importante eso. Porque si hay contaminación por polvo, pues es muy distinta la medida que debes tomar que si es contaminación por ozono, que viene de coches o viene de las fábricas de sus contaminantes primarios", agregó.