Un Senado ausente ante anuncio de Trump

CIUDAD DE MÉXICO.- Ajeno al sombrío panorama que todo mundo veía venir, el Senado de la República no dio respuesta al anuncio arancelario del Presidente Donald Trump.

En el Pleno, minutos antes de que el magnate apareciera a cuadro para abrir, en los hechos, una guerra arancelaria, sólo un puñado de senadores ocupaba sus escaños.

El presidente, Gerardo Fernández Noroña, no se apareció en toda la sesión. Y cuando la presidenta en turno, la sinaloense Imelda Castro, levantaba la sesión, la cifra de senadores que la escuchaba no superaba los diez.

La bancada panista se encerró en su búnker para seguir el anuncio de Trump desde la Casa Blanca.

El artículo 76 de la Constitución Política establece que le corresponde al Senado "analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal" y "aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos".

Pero los senadores no movieron ni una pestaña. La crisis arancelaria no los sacudió. Y ya no se va a mover nada sino hasta el martes próximo, cuando se celebre la próxima sesión ordinaria.

Una de las pocas senadoras que permanecía en su escaño, la petista Yeidckol Polevnsky, desestimó en entrevista la guerra comercial que se avizora en el horizonte.

"Si quieren hacer guerra comercial, ya se sabe, hay quienes son guerreros y les gusta hacer guerra de todo lo que pueden, pero nosotros somos pacifistas.

"El término guerra no nos gusta. Nosotros creemos que es momento de estrategias comerciales para que las cosas vayan bien para nuestro País, para generar empleo, para generar riqueza y para seguir adelante", opinó la ex presidenta de la Canacintra.

El morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara adelantó que el Senado revisará, "en todas sus dimensiones", las implicaciones del anuncio de Trump. "No vamos a hacer acciones disparadas de la coordinación institucional que tenemos con el Ejecutivo", avisó.

En todo caso, propuso el legislador veracruzano, sugirió a la Presidenta Sheinbaum que "nos respaldemos siempre con el pueblo, estar siempre de la mano de la gente".

Si en el salón de plenos por cualquier cosita los senadores suelen gritar a todo pulmón "¡Viva México", esta tarde el único grito que se escuchó fue el de la senadora morenista Lilia Margarita Valdez, que felicitaba a su correligionaria Imelda Castro por haber conducido sin sobresaltos la sesión en ausencia de Fernández Noroña.

"Muy buena sesión", le dijo desde su escaño a la sinaloense.